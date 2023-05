NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il 21 maggio 2023 ad Acquapendente è il giorno dei Pugnaloni, gli artistici mosaici verticali di fiori e foglie realizzati su grandi tavole di legno, attraverso i quali la città celebra la sua storia ricordando la liberazione dal giogo del tirannico governatore di Federico I Barbarossa avvenuta nel 1166. Questa domenica, culmine dei festeggiamenti in onore della Madonna del Fiore, prevede una serie di appuntamenti tradizionali che concludono un intenso programma di iniziative durato circa un mese.

Quindici sono i gruppi partecipanti all’edizione 2023 dei Pugnaloni, che hanno già presentato i bozzetti a fine aprile in una mostra-evento al Teatro Boni: Acquaviva, Barbarossa, Corniolo, Corte Vecchia, Costa San Pietro, Porta della Ripa, Porta Romana, Rugarella, Sant’Anna, Santo Sepolcro, Torre Julia de Jacopo, Torre San Marco, Via del Carmine, Via del Fiore, Via Francigena.



Il weekend inizia già nella giornata di sabato 20 maggio, con “Buongiorno Ceramica“, la manifestazione nazionale della ceramica italiana promossa dall’AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica) nelle città aderenti alla rete, a cui il Comune di Acquapendente è recentemente stato ammesso. Nel frattempo i laboratori dei Pugnaloni sono aperti dal mattino fino a notte inoltrata, mentre nella stessa serata sono in programma musica, esibizioni e video mapping.

I Pugnaloni, una volta ultimati, vengono esposti domenica 21 maggio lungo le vie del centro storico a partire dalle ore 9.30 fino alle 16.00, quando sono trasferiti alla Cattedrale del Santo Sepolcro, dove inoltre alle 11.00 si tiene la solenne Messa cantata con il Signore di Mezzo Maggio e le autorità. Dalle 10.00 alle 17.00 alla Biblioteca Comunale di Via Cantorrivo è visitabile la mostra “La Madonna del Ceraso“, con esposizione dei bozzetti dei Pugnaloni.

Nel pomeriggio la città si anima con i festeggiamenti legati ai Pugnaloni. Alle 16.30 alla Chiesa di San Francesco benedizione e sfilata del Corteo Storico di Acquapendente con gli Sbandieratori Madonna del Fiore e gli Sbandieratori e Musici di Vignanello, in direzione Piazza Girolamo Fabrizio. Partecipa il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza. Alle 17.00 in Piazza Girolamo Fabrizio “Antico Gioco della Bandiera“, con lettura della pergamena e gioco della bandiera con gli Sbandieratori Madonna del Fiore.

Quindi, alle ore 18.00 parte dalla Cattedrale del Santo Sepolcro la solenne processione con la statua della Madonna del Fiore e i Pugnaloni realizzati in questa edizione, accompagnata dal Corteo Storico e dai suddetti Sbandieratori. Una volta giunta in Piazza Girolamo Fabrizio, intorno alle 18.30, i Pugnaloni vengono esposti in pubblico. Infine, alle 19.20 è in programma l’estrazione del Signore di Mezzo Maggio per il 2024 e a seguire la proclamazione e premiazione del Pugnalone vincitore.