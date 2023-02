NewTuscia – VITERBO – RIceviamo e pubblichiamo.

Sabato 4 Febbraio i coordinamenti di Azione di Civita Castellana e di Soriano nel Cimino scendono in Piazza con due iniziative a supporto dei propri candidati Giacomo Barelli e Barbara Assanti

A Soriano nel Cimino i giovani rappresentanti del partito di Carlo Calenda del paese sui Cimini saranno con il coordinatore Fiorenzo Castellani in Piazzale Pirandello, su Viale Vittorio Emanuele III, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 mentre a Civita Castellana con il coordinatore Paolo Storelli dalle 9 alle 13 Azione sarà in Viale Fiume Treia nei pressi del mercato settimanale.

In entrambe le iniziative saranno presenti i candidati di Calenda al consiglio regionale Giacomo Barelli e Barbara Assanti

Domani sarà anche l’occasione per lanciare in tutta la provincia il tesseramento ad Azione per il 2023 che come sempre potrà essere fatto online sul sito nazionale www.azione.it oppure contattando il partito provinciale alla mail azioneviterbo@gmail.com

Dal 20 Febbraio inoltre sarà possibile tesserarsi anche direttamente presso la sede di Viterbo Viale IV Novembre 13 il martedì e il Giovedì dalle 1730 alle 1930

Azione Viterbo

Segreteria Provinciale