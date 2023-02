Di Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Inizio campagna elettorale iniziata a Viterbo, con Francesco Lollobrigida, Ministero dell'Agricoltura, essendo il nostro territorio prevalentemente a vocazione agricola, proseguita con Santanche'; Francesco Rocca presidente Croce Rossa, direttore del Sant' Andrea di Roma, persona competente e stimata che ha a cuore la sanità nella Regione Lazio e in Italia.

In questi anni di governo del PD e 5 stelle, a livello nazionale e regionale, la sanità e stata ridotta a brandelli e i cittadini hanno diritto ad un servizio sanitario efficiente, raffiorzandolo.

10 anni di Amministrazione Zingarelli nella regione Lazio hanno distrutto la sanità.

Sabatini ringrazia Mauro Rutelli, parlamentare e presidente della commissione ambiente, che è stato a fianco dei rappresentanti del viterbese di Forza Italia in questa campagna elettorale, il movimento giovanile di Forza Italia,

Sabatini insiste che dopo 10 anni nemmeno la superstrada Civitavecchia Orte e stata completata, Viterbo designata come discarica dal governo regionale, per contrastare questa politica distruttiva per il nostro territorio e regione del PD dobbiamo portare i nostri rappresentanti in regione Lazio.

Dove 43 su 50 consiglieri regionali sono di Roma, perciò i rappresentanti del nostro territorio dovranno battersi per lo sviluppo turistico e culturale come leoni per farcela e noi ci crediamo con convinzione e passione e non da oggi ma come il suo impegno ed esperienza negli anni dimostrano. Vogliamo consentire alle energie autentiche e talenti di cui disponiamo sul nostro territorio di impegnarsi e avere le possibilità che merita!