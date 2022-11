NewTuscia – BONN – Medaglia d’argento per Guillaume Bianchi nella prova a squadre di fioretto maschile di Bonn. Ottima prova per l’atleta frascatano delle Fiamme Gialle che si allena con il maestro Marco Ramacci. Un secondo posto che mostra la continuità del quartetto azzurro che lo vede insieme ad Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini. Gli azzurri in finale sono stati sconfitti dagli Stati Uniti d’America per 45-40 dopo aver tentato una rimonta negli ultimi tre incontri di finale.

Prosegue da dove aveva lasciato il fioretto azzurro del CT Stefano Cerioni: l’anno scorso nella gara a squadre la formazione italiana aveva sempre centrato il podio e lo ha fatto anche oggi, all’esordio stagionale, con un secondo posto che sa di conferma. I campioni del mondo Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi a Bonn si sono arresi soltanto in finale agli Stati Uniti. L’avvio della finale è stato negativo per i ragazzi italiani, che si sono trovati subito sotto 15-3, ma a quel punto è iniziato il tentativo di rimonta, che si è concretizzato soprattutto grazie alla penultima frazione di Marini, che ha portato i suoi compagni a -5. Sul finale nulla ha potuto Daniele Garozzo, che ha mantenuto il distacco fino al 45-40 che ha chiuso il match. Nei primi assalti di giornata gli azzurri erano avanzati agilmente superando 45-34 il Belgio, 45-20 la Cina e 45-38 il Giappone.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Bonn (Germania), 13 novembre 2022

Finale

Usa b. ITALIA 45-40

Finale 3/4 posto

Francia b. Giappone 45-43

Semifinali

ITALIA – Giappone 45-38

Usa b. Francia 45-20

Quarti

ITALIA b. Cina 45-29

Francia b. Germania 45-35

Giappone b. Egitto 45-44

Usa b. Hong Kong 45-34

Tabellone dei 16

ITALIA b. Belgio 45-34

Classifica (29): 1. Usa, 2. ITALIA, 3. Francia, 4. Giappone, 5. Egitto, 6. Hong Kong, 7. Cina, 8. Germania