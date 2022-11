NewTuscia – VITERBO – 6 novembre alle ore 17 i sacerdoti della diocesi insieme ai religiosi e religiose, le associazioni cattoliche della diocesi, le autorità civili e militari, si ritroveranno al Santuario della Madonna della Quercia, patrona della diocesi, per la Messa di Ringraziamento per questi quasi 12 anni di episcopato nella Diocesi di Viterbo.

Il Vescovo Lino, dopo il suo servizio episcopale alla guida della Diocesi di Sabina- Poggio Mirteto, fece il suo ingresso in diocesi a Viterbo il 27 febbraio 2011.

Quella di domani sarà una celebrazione in cui tutte le componenti ecclesiali, civili e militari della Diocesi e del territorio, si ritroveranno insieme per ringraziare e salutare il Vescovo per questi anni trascorsi insieme e con lui pregare perché la nostra Chiesa sia sempre più volto di Cristo buon Pastore.

Sono stati anni intensi segnati da cambiamenti epocali che hanno coinvolto anche le nostre comunità e soprattutto negli ultimi tre anni di pandemia dove il Vescovo Lino e’ stato per tutti guida sicura e punto di riferimento con la sua presenza e le sue esortazioni.

Le Celebrazione, poi, per il passaggio del pastorale al nuovo Vescovo Orazio si terranno sabato 3 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa Cattedrale di Viterbo.

Domani pomeriggio in città sono sospese le celebrazioni delle sante messe vespertine fino alle ore 19.00.