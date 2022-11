NewTuscia – LONDRA – Partenza con il botto per Giulia Amore nella stagione di Coppa del Mondo Under 20 2022/2023 di fioretto femminile. L’atleta delle Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Roma, allenata dal maestro Simone Mazzoni, ha sconfitto tutte le avversarie vincendo la prima gara internazionale della stagione. L’atleta classe 2003 e figlia d’arte, la mamma è la campionessa olimpica Diana Bianchedi, ha regolato le 160 avversarie giunte fino alla capitale inglese.

Una prova maestosa che l’ha vista sconfiggere nell’atto conclusivo l’americana Zander Rhodes con il punteggio di 15-13. L’atleta delle Fiamme Oro ha superato agevolmente i primi assalti contro la svedese Ebba Olsson (15-2) e contro la coreana Daeun Jeon (15-3). Nei 32 è arrivato il successo per 15-7 sulla polacca Antonina Lachman, seguito dalla vittoria nel derby italiano e di club contro Aurora Grandis per 15-12. Ai quarti Amore ha poi battuto 15-11 l’israeliana Lior Druck, in semifinale ha avuto la meglio 15-8 sulla polacca Reina Iwamoto ed è così giunta in finale dove, come detto, si è guadagnata il primo posto contro Rhodes.

Buona anche la prestazione dell’altra atleta laziale, Aurora Grandis che ha perso nel derby contro Giulia Amore la possibilità di entrare nella finale ad 8. Nella gara maschile buon 14° posto di Damiano Di Veroli delle Fiamme Oro che si allena alla Giulio Verne Scherma, 29° Mattia Raimondi del Frascati Scherma e 36° Giuseppe Franzoni delle Fiamme Gialle che si allena al Frascati Scherma.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 DI FIORETTO FEMMINILE – Londra, 4 novembre 2022

Finale

Amore (ITA) b. Rhodes (Usa) 15-13

Semifinali

Rhodes (Usa) b. Zurawska (Pol) 15-2

Amore (ITA) b. Iwamoto (Jpn) 15-8

Quarti

Zurawska (Pol) b. Ferrari (ITA) 15-8

Amore (ITA) b. Druck (Isr) 15-11

Iwamoto (Jpn) b. Calvanese (ITA) 15-14

Rhodes (Usa) b. Guo (Can) 15-13

Classifica (161): 1. Giulia Amore (ITA), 2. Zander Rhodes (Usa), 3. Reina Iwamoto (Jpn), 3. Karolina Zurawska (Pol), 5. Matilde Calvanese (ITA), 6. Jessica Guo (Can), 7. Lior Druck (Isr), 8. Carlotta Ferrari (ITA), 9. Matilde Molinari (ITA), 10. Eleonora Candeago (ITA), 12. Aurora Grandis (ITA), 14. Vittoria Pinna (ITA), 17. Margherita Lorenzi (ITA), 29. Benedetta Pantanetti (ITA), 38. Sofia Giordani (ITA), 51. Greta Collini (ITA), 72. Irene Bertini (ITA).