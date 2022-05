Giornata di coinvolgimento volontari LAV

NewTuscia – VITERBO – In quasi 45 anni di vita, LAV ha contribuito a cambiare la vita di milioni di animali, grazie al lavoro instancabile di centinaia di attivisti e volontari in tutta Italia. Il loro contributo è stato fondamentale e lo è oggi più che mai, per affrontare le sfide che una società sempre più complessa pone anche agli animali, e ai loro diritti.

Per questo, LAV scende in piazza per incontrare gli attivisti di domani: sabato 21 maggio in tante città d’Italia sarà possibile incontrare i volontari della Sede locale più vicina, conoscere le attività dell’associazione sul territorio ed entrare a far parte della squadra LAV.

A Viterbo l’appuntamento è a partire dalle ore 15,30 alle 19,30 all’entrata principale di Prato Giardino.

“Saremo in piazza per incontrare le persone interessate a fare qualcosa di concreto per gli animali, entrando in azione con noi di LAV – dichiara Maria Grazia Pompei, responsabile della Sede LAV di Viterbo – ognuno potrà fare la differenza, diventando attivista, e unendosi alla grande squadra di persone che, ogni giorno si impegnano per l’affermazione dei diritti degli animali! Si avrà l’opportunità di conoscere da vicino le campagne della LAV, lavorare a stretto contatto con i nostri campaigner attivandosi per salvare gli animali da soprusi e maltrattamenti. Inoltre, diventando attivista LAV si entrerà a far parte della LAV Academy che darà accesso ad una formazione specifica, con materiali dedicati e sessioni di aggiornamento annuali sulle tematiche animaliste. Una grande occasione per migliorare concretamente la vita di tanti animali!”.

Grazie alle sue 56 sedi e a oltre 700 volontari, LAV garantisce una presenza capillare sul territorio e un’approfondita conoscenza del tessuto sociale, portando avanti tanti progetti per gli animali.

Diventare attivista LAV vuol dire entrare in un gruppo di persone che ricevono formazione e a aggiornamenti periodici, supporto continuo dall’associazione e tutti gli strumenti necessari per essere preparate e operative.

Cosa puoi fare tu, entrando a far parte di uno dei 4 Team LAV

· Team Segnalazioni: insieme ci batteremo contro i maltrattamenti degli animali, diventando sentinelle del territorio e tutelando i loro diritti. Avremo al nostro fianco le Forze dell’Ordine, in virtù del Protocollo d’Intesa con l’Arma dei Carabinieri, l’Ufficio Legale LAV, i Responsabili delle diverse Aree che ci sosterranno.

· Team Adozioni: ci impegneremo per trovare una famiglia affettuosa e accogliente agli animali in cerca di casa,

· Team Volontari: diventeremo sempre più numerosi crescendo insieme, identificando l’attività più adatta a ogni persona, confrontandoci e organizzando eventi per farti conoscere la nostra grande famiglia.

· Team Unità di Emergenza: interverremo laddove, a causa di alluvioni, terremoti, o qualsiasi altro tipo di calamità, gli animali sono in pericolo e hanno bisogno di soccorso.

Insieme siamo davvero più forti: unisciti al cambiamento, vieni a conoscere gli attivisti LAV sabato 21 maggio a partire dalle ore 15,30 alle 19,30 all’entrata principale di Prato Giardino, oppure vai sul sito www.lav.it/volontariato , clicca sulla cartina e cerca tua città.

Se non trovi la Sede nella tua città contattaci a:

sedilocali@lav.it o ai numeri 3480407565- 320178431