NewTuscia – VITERBO – CasaPound Italia Viterbo rende noto che venerdi 27 maggio dalle ore 18 presso la Sala Conferenze della Provincia in via Saffi 49 si terrà la presentazione del libro “LA MORALE SINISTRA – il vero volto dell’antifascismo”, ALTAFORTE Edizioni.





Presente l’autrice Francesca Totolo, ad introdurre l’evento ed a moderare la sala sarà l’avvocato Domenico Gorziglia, candidato consigliere comunale.



Un gradito ritorno in città per la Totolo dopo la fortunata presentazione presso la Sala Regia del Comune, ormai tre anni fa, di “INFERNO SpA”, suo precedente ed esaustivo lavoro sul business dell’immigrazione e sulla rete di complicità innalzata a protezione del fenomeno da un mondo contiguo quando non sovrapponibile ai protagonisti del libro che presenterà stavolta.



Da Enrico Berlinguer ai cattivi maestri degli anni Settanta, passando per i reati associativi e per gli scandali delle regioni rosse, la storia del Partito Democratico è lontana dai propositi sostenuti del Codice Etico sottoscritto nel 2008, un anno dopo la sua fondazione. In questo nuovo viaggio nel girone dei dannati degli esponenti della sinistra italiana, attraverso un’analisi che intende svelare come la superiorità morale degli eredi del Partito Comunista esista soltanto sulla carta nella confusione di un partito che ha perso l’identità originaria trasformandosi da rosso ad arcobaleno, senza reali linee guida, l’autrice evidenzierà come “…la vera questione morale oggi a sinistra è che la sinistra non sa più quale sia la morale della storia”.CasaPound Italia Viterbo