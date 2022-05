Vitorchiano, consegnato il materiale didattico per il patentino ciclomotori￼

NewTuscia – VITORCHIANO – Il Comune di Vitorchiano ha consegnato lo scorso 3 maggio 2022 nelle classi scolastiche di terza media, da parte del sindaco Ruggero Grassotti e dell’assessore Fabio Fanelli, i libri di testo, il cd-rom e i quiz utili per il conseguimento del patentino per ciclomotori. Infatti, come già anticipato, anche quest’anno l’amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto e alla distribuzione del materiale didattico rivolto ai giovani residenti a Vitorchiano che nel 2022 compiranno 14 anni.



“Un segnale di attenzione in tema di educazione stradale – ricorda Grassotti – portato avanti sin dall’inizio della prima consiliatura per la sicurezza dei nostri ragazzi, nonché un ulteriore piccolo segnale di supporto alle famiglie“.