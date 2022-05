Gli rubano trattore ed attrezzatura: una denuncia a Rivodutri

NewTuscia – RIVODUTRI – Si comunica, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza) che, nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Rivodutri hanno deferito alla Procura della Repubblica un uomo residente nella provincia di Rieti per il reato di ricettazione.



Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di furto presentata lo scorso marzo presso il locale Comando Stazione da un cittadino cui era Stato rubato un trattore con la relativa attrezzatura per la lavorazione del terreno.



L’attività, condotta dai militari dell’Arma, ha consentito, prima, di circoscrivere le ricerche ad una specifica area agricola della piana reatina, poi, di rinvenire, nascosto all’interno di un casolare, il mezzo oggetto di reato che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. L’uomo nel cui fienile è stato trovato il mezzo agricolo è stato denunciato in stato di liberta per il reato di ricettazione a questa Procura della Repubblica.



Nel procedimento penale instauratosi nei suoj confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.