Divieto di sosta parcheggio largo San Paolo

Divieto di sosta con rimozione forzata all’interno del parcheggio in largo San Paolo dalle ore 8 alle ore 14 di giovedì 24 marzo

NewTuscia – VITERBO – Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del Comando di polizia locale (n. 174 del 22/3/2022), si rende necessario per consentire lo svolgimento di una manifestazione contro i rincari del gasolio e delle materie prime.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 9, potrebbero verificarsi interruzioni e/o deviazioni della circolazione veicolare, e potrebbero essere previste ulteriori misure di disciplina del traffico e della sosta lungo il seguente percorso: parcheggio retro centro commerciale San Lazzaro, strada San Lazzaro, via Cassia nord, via della Palazzina, piazza Caduti Aviazione dell’Esercito, via Tangenziale ovest, piazza Martiri delle Fosse istriane, via San Paolo, strada Signorino, largo San Paolo.