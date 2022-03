Il punto sulla diciassettesima giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Pareggio casalingo 1-1 tra la capolista Tarquinia (38 punti) ed la Fortitudo Nepi (24), tirrenici avanti con Marzi, ma Lavagnini sigla il paereggio. In seconda posizione si trovano due compagini, l’ Atletico Cimina (29) batte 1-0 il Bagnaia (11) rete di Foglietta, mentre il Castel sant’ Elia (29) regola 2-0 la Vicus Ronciglione (19) in rete Leonardo Berni (doppietta). Maremmana (18) Valentano (27) termina 1-2, vantaggio locale con Bastianelli, Dragomirescu, e Cancelli capovolgono la situazione. Pareggio 2-2 tra il san Lorenzo Nuovo (27) e lo Sporting Bagnoregio (9) Cordiani (doppietta) per gli ospiti, Augustin, Laudani per i locali. Atletico Capranica (26) Cura Calcio (21) 1-0, in rete Mechilli. Il Vetralla (16) batte 2-1 l’ Allumiere (26), vantaggio viterbese con Aquilani, pareggio ospite di Frateiaccie gol vittoria di Frontoni.

GIRONE C:

Ok la capolista Real san Basilio (51 punti) che batte 5-3 il Football Jus (17). Prima Porta Saxa Rubra (6) Sporting Tanas (36) termina 0-4. Formello (11) Trevignano (35) termina 0-3. Soratte (29) Isola farnese La Storta (34) 0-0. III Minicipio (24) Real campagnano (28) termina 1-3. JFC Civita Castellana (13) Anguillara (23) termina 1-1, civitonici avanti con Anzellini, pareggio di Michelangeli, rossoblù domenica in trasferta a Cesano, in uno ascontro salvezza. Cesano (10) Castelnovese (15) termina 1-1