NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo

«Prendo atto della preoccupazione espressa dall’Amministrazione comunale per le incertezze legate all’avvio del nuovo piano regionale del trasporto pubblico locale. È una preoccupazione che condivido, ma che arriva tardi: già a settembre avevo segnalato il rischio che alcune corse e collegamenti essenziali non fossero più garantiti, chiedendo di intervenire per tempo e di valutare una navetta sociale a tutela dei cittadini.

Oggi il Comune dichiara di voler monitorare la situazione e raccogliere le segnalazioni. È un impegno necessario, ma non sufficiente. I disagi, se le corse verranno ridotte o soppresse, ricadranno concretamente su studenti, lavoratori, anziani, persone fragili e cittadini che devono raggiungere l’ospedale o la stazione di Borghetto. Non basta registrare i problemi quando si presenteranno: occorre predisporre soluzioni.

Per questo mi aspetto che nel prossimo bilancio di previsione siano stanziate le risorse necessarie per attivare una navetta sociale, con collegamenti e orari pensati per garantire gli spostamenti che il nuovo assetto del trasporto pubblico potrebbe non assicurare più. Una proposta concreta, da costruire sulla base delle esigenze reali del territorio e da discutere con cittadini e soggetti interessati.

La stessa distanza tra annunci e risposte concrete riguarda la Casa delle Associazioni. A quasi sei mesi dall’insediamento, le associazioni non sanno ancora quali spazi avranno a disposizione, né con quali tempi e modalità. La precedente amministrazione aveva individuato un percorso per destinare loro locali comunali; oggi quel progetto risulta stranamente fermo poichè non sia ha il coraggio di confermarne il contenuto oppure di proporre alternative. Anzi, l’Amministrazione comunale continua a non rispondere alle richieste di chiarimenti in relazione alla delibera sul diverso collocamento degli uffici comunali della precedente Amministrazione, lasciando, inoltre, i dipendenti comunali divisi in uffici da categoria Luxury, con servizi con doccia, e quelli di categoria Basic, dove questa estate sono stati lasciati a 40 gradi senza condizionatori.

È legittimo chiedere perché una soluzione già prevista sia stata accantonata e quali siano le ragioni di questa scelta. Soprattutto, è doveroso chiarire se e quando le associazioni potranno finalmente contare su spazi adeguati per svolgere le proprie attività atteso che oggi grazie proprio a quella delibera ci sono spazi attrezzati ma completamente vuoti. Non si può chiedere al mondo associativo di aspettare indefinitamente senza indicare una prospettiva.

Su entrambi i temi servono trasparenza, tempi certi e atti verificabili: un piano per tutelare la mobilità dei cittadini e una risposta concreta alle associazioni. Le preoccupazioni espresse dall’Amministrazione devono tradursi in decisioni e risorse, non restare dichiarazioni.»

Claudio Parroccini

Consigliere comunale