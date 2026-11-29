NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Le premesse non erano certamente delle migliori: un’infermeria con ancora sette infortunati tra quasi cronici e recenti, un’avversaria che necessariamente doveva fare punti in una partita in casa contro una diretta concorrente, una panchina corta per la concomitanza degli impegni delle squadre Under 18 e Serie C. A questo si è aggiunto un avvio quasi da incubo: una meta subita dopo appena quattro minuti, un’altra dopo altri venti e, al trentunesimo, la terza meta dei romani frutto di un intercetto coast to coast proprio nel momento del primo attacco importante dei Lions.

Poi una magia del mediano Milani, anche oggi migliore in campo, che ha infilato con uno slalom dei suoi tutta la difesa della Primavera andando a depositare la palla in mezzo ai pali, ha cambiato l’inerzia della partita e il modo di stare in campo dei Lions. Una punizione di Fabbri ha chiuso il primo tempo sul 19 a 10 per la Primavera, ma nel secondo tempo c’è stata solamente una squadra in campo.

Si è ritornati con la memoria ai Lions dei due campionati precedenti: gioco veloce, arioso, sempre in penetrazione e pressione costante quando non in possesso di palla. La Primavera ha solo cercato di difendersi senza mai avere una vera opportunità di marcare punti. In sedici minuti tre mete, una di Milani e due del rientrante Cuomo, hanno chiuso la partita.

Cinque punti in classifica, un’iniezione di fiducia per le prossime sfide e la consapevolezza di aver già battuto a casa loro due delle concorrenti dirette per le posizioni di metà classifica. Le statistiche parlano di un numero ridotto di mischie disputate rispetto, ad esempio, alla partita di Perugia, e di un miglioramento nel gioco in touche, anche se le punizioni concesse sono state dodici contro i dieci falli dei romani, forse ancora troppi.

Domenica prossima a Civita Castellana arriva L’Aquila, terza in classifica fino ad oggi, una squadra che non fa mistero di puntare alla promozione: sarà un test molto duro ma stimolante per i Lions.