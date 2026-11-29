NewTuscia – CANINO – Domenica 29 novembre 2026, si è svolta a Canino la 18^ edizione della “Maratonina dell’Olio DOP”.

La gara organizzata dalla Runners Canino ASD ed inserita nel circuito 2026 del Corrintuscia, ha proposto una distanza di 10 km, interamente su asfalto, con partenza da Piazza Valentini. Il percorso, leggermente impegnativo con saliscendi dolci, è stato perfettamente misurato e dotato di segnaletica chilometrica e ha attraversato il centro abitato e le strade di campagna tra gli oliveti, con un’alternanza di lievi salite e discese. Buona la partecipazione di atleti/e con ben 616 classificati, che si sono affrontati agonisticamente in una giornata fredda, battuta da un forte vento ma soleggiata per tutta la mattinata.

In gara anche i due portacolori della Play Energia Atletica Viterbo Angelo Lobene e Giuseppe Penna che hanno dimostrato nell’occasione la bontà del lavoro svolto negli ultimi periodi di allenamento presso l’impianto del Campo Scuola di Viterbo, ottenendo buoni piazzamenti e riscontri cronometrici. Angelo Lobene si è classificato 13° assoluto e 3° di categoria BM correndo la distanza in 37’18” e Giuseppe Penna 21° assoluto e 7° di categoria AM con il tempo di 38’04”.