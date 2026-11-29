NewTuscia – VITERBO – “La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un passaggio importante nella difesa del territorio e conferma un principio che sosteniamo da tempo: la transizione energetica non può avvenire a discapito del patrimonio agricolo, paesaggistico ed economico delle nostre comunità”.
Lo dichiara Luisa Ciambella, consigliere comunale di Viterbo e coordinatore regionale del Movimento Civico “Rocca Presidente – Per il Bene Comune”, commentando la sentenza n. 184 del 5 novembre 2026, con la quale la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità delle limitazioni introdotte dal decreto-legge 63/2024 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole.
“È un pronunciamento che assume particolare rilevanza per la Tuscia, un territorio sottoposto a una pressione crescente da parte di grandi progetti energetici. Non siamo contrari alle energie rinnovabili, ma a un modello di sviluppo che rischia di trasformare indiscriminatamente terreni agricoli produttivi in distese di pannelli, compromettendo paesaggio, agricoltura e identità dei nostri territori”.
La Consulta ha riconosciuto la ragionevolezza del bilanciamento tra la promozione delle energie rinnovabili e la salvaguardia del suolo agricolo, ribadendo che la produzione di energia pulita non può essere considerata un obiettivo da perseguire senza limiti.
“Questa decisione rafforza la necessità di una programmazione seria e di regole chiare. Occorre privilegiare le coperture degli edifici, le aree industriali, i siti dismessi e le superfici già compromesse, evitando ulteriore consumo di suolo agricolo. È questa la direzione verso cui orientare gli investimenti”.
“Apprezziamo l’impegno della Regione Lazio e del presidente Francesco Rocca nel promuovere una maggiore tutela del territorio. Ora è fondamentale rafforzare il coordinamento istituzionale affinché la Tuscia non continui a subire scelte che rischiano di comprometterne il futuro”.
“La transizione ecologica deve essere sostenibile anche per chi vive e lavora nei territori. Difendere la terra non significa opporsi al progresso, ma garantire che il progresso non cancelli le nostre risorse più preziose”.