NewTuscia – BOLSENA – Bolsena guarda a Xiamen con attesa e partecipazione. Dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 la città cinese ospiterà il Comitato intergovernativo UNESCO, chiamato a valutare 64 nuove candidature al patrimonio culturale immateriale.

Tra queste spicca “La tradizione delle infiorate e delle composizioni di arte effimera con materiali naturali”. Ad assistere alla valutazione saranno il presidente dell’Associazione Infioratori di Bolsena, Roberto Basili, il maestro infioratore Eugenio Marchiò e il segretario della Pro loco Bolsena, Giovanni Tomasselli. L’infiorata di Bolsena è uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi dell’anno.

Con questa tradizione secolare le vie della città si trasformano in un’opera d’arte a cielo aperto, ricoperte da spettacolari tappeti floreali realizzati interamente con petali, foglie e materiali naturali. Motivi religiosi, simbolici e decorativi prendono forma grazie al lavoro appassionato di artisti e volontari. La candidatura, promossa da cinque Paesi, è giunta a un passaggio decisivo, anche grazie all’impegno congiunto con il Ministero della Cultura.

“Ci auguriamo che il Comitato intergovernativo si esprima positivamente: il riconoscimento di Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità sarebbe un momento storico per i valori condivisi, l’identità culturale e la partecipazione collettiva”, dichiara il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte.

“Siamo certi che rappresenterebbe un volano decisivo per la tutela e la promozione internazionale della nostra tradizione, rafforzandone la visibilità e garantendone la continuità per le generazioni a venire. Un caloroso ringraziamento va all’Associazione Infioratori Bolsena per l’impegno e la passione con cui contribuisce a custodire e valorizzare questo patrimonio della nostra comunità”.