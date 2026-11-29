NewTuscia – ROMA – Le garanzie per chi viaggia e per chi lavora devono essere scritte prima del bando, non dopo. È la linea emersa dal convegno «Intercity: la concorrenza, strumento o obiettivo?», promosso da FAST-Confsal e svoltosi nei giorni scorsi all’ISMA di Roma. L’Intercity collega ogni giorno più di duecento città e raggiunge i territori non serviti dall’alta velocità. Il servizio, finanziato dallo Stato con un contratto di servizio, sarà oggetto di una gara per i prossimi quindici anni. Lo studio del Centro Studi della Fondazione SMA, posto a base del confronto, mostra che con il contratto 2017-2026 l’offerta è passata da 24,3 a 26 milioni di treni-km e la domanda da 3,99 a 4,34 miliardi di viaggiatori-km, con una qualità percepita in netto miglioramento. Il corrispettivo è rimasto fermo a circa 365 milioni di euro l’anno, come nel 2018.

Nella relazione introduttiva è stato sottolineato che questi risultati derivano da precise scelte politiche e che frammentare il servizio in più lotti avrebbe ricadute su occupazione e salari, in particolare negli appalti. Da qui la richiesta di una clausola sociale forte, estesa all’intero settore. Nel corso del dibattito sono stati ripercorsi i continui cambi di indirizzo dell’anno, dai tre lotti ipotizzati ad aprile al lotto unico, dal ripristino dei «lotti appropriati e contendibili» alle due ipotesi di settembre. Sono in gioco circa 3.000 ferrovieri diretti e almeno 1.500 lavoratori degli appalti. Le liberalizzazioni senza regole sociali e industriali non hanno portato il valore aggiunto che auspicavamo, è stato affermato.

Dal punto di vista economico, è stato evidenziato che dividere il servizio fa perdere economie di scala e richiede più risorse pubbliche. Per questo il bando dovrà definire fin da subito pedaggi, livelli di servizio e relazioni da garantire per tutti i quindici anni. Sul piano istituzionale è stato ribadito che nessuno desidera liberalizzazioni selvagge e che la concorrenza è uno strumento, al più non può essere l’obiettivo, con regole uguali per tutti i concorrenti. La clausola sociale, è stato osservato, non c’entra niente col numero dei lotti e va garantita in ogni caso. Forte l’appello affinché il Parlamento si esprima prima della fine della legislatura.

Nelle conclusioni, FAST-Confsal ha indicato come priorità l’obbligo, per chi subentra, di applicare il CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie anche negli appalti. È stato inoltre richiamato il caso dell’officina di Roma San Lorenzo: smantellare un polo manutentivo mentre arriva un terzo operatore sull’alta velocità significherebbe disperdere competenze e posti di lavoro. Dal convegno emerge una posizione netta: la concorrenza va valutata in base ai benefici per chi viaggia e per chi lavora, e le regole sociali vanno definite prima del bando.