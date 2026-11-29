Un tris che racconta solo metà storia (Foto Pisa Sporting Club)

NewTuscia – Il 3-0 finale ha un bel suono, rotondo, pulito. Ma chi ha visto la partita sa che la Fiorentina ha sudato parecchio prima di staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Franchi, nel derby toscano contro il Pisa, gli uomini di Paolo Vanoli hanno dovuto fare i conti con una squadra ordinata, per nulla spaventata. Eppure alla fine il tabellino parla chiaro. Strano, vero?

Un Pisa senza timori reverenziali

Pronti, via, e i nerazzurri di Paolo Bianco non si sono presentati a Firenze per fare da comparsa. Nei primi trenta minuti hanno tenuto bene il campo, schermato le fonti di gioco viola e provato a pungere in ripartenza. La Fiorentina, intanto, sembrava imballata, quasi incapace di trovare spazi. Insomma, tanta organizzazione tattica dall’altra parte e pochi varchi per i padroni di casa.

Poi, al 40′ del primo tempo, l’episodio che cambia tutto. Scuffet si supera su una conclusione ravvicinata, un vero miracolo, ma sulla ribattuta il più veloce di tutti è Mateo Pellegrino, che appoggia in rete: 1-0. Fortuna? Un po’. Fiuto da attaccante? Anche.

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La ripresa e la carta dell’esperienza

Nel secondo tempo Bianco prova a rimescolare il mazzo. Inserisce Petagna e passa a un tridente pesante, convinto che l’esperienza possa spostare qualcosa. Il Pisa alza il baricentro, spinge, ci crede. Ma così si scopre. E contro una Fiorentina letale in ripartenza è un rischio enorme.

Al 26′ arriva infatti il raddoppio. Il neo-entrato Njie scappa sulla corsia e confeziona un assist al bacio per Gnonto, che da pochi passi non sbaglia. Due a zero, partita virtualmente in cassaforte.

Il sigillo di Pote

Il sipario cala in pieno recupero, al 92′. Un’altra bella giocata corale della Fiorentina libera Pedro Gonçalves, detto Pote, al limite dell’area. Il portoghese controlla e lascia partire un destro potente che si insacca alle spalle di Scuffet. 3-0, definitivo.

Per Vanoli è missione compiuta. Può sorridere per la tenuta difensiva e per la reattività degli attaccanti, due segnali non da poco in una serata iniziata in salita. Il Pisa, dal canto suo, esce a testa alta, applaudito dai 250 tifosi arrivati all’Artemio Franchi. Un tributo meritato.

Prossima tappa: Fuorigrotta

Per la Fiorentina il cammino continua. Il prossimo turno porta i viola a Fuorigrotta, dove li aspetta il Napoli. Altro livello, altra sfida, altra storia.

Il programma degli ottavi

Intanto il quadro si completa. Il 2 dicembre si giocano Juventus-Sassuolo, Bologna-Palermo e Roma-Verona. Il 16 dicembre tocca a Inter-Genoa, Milan-Monza e Como-Cremonese. Il 13 gennaio, infine, ci sono Atalanta-Udinese e proprio Napoli-Fiorentina.

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