NewTuscia – VITERBO – Esce sconfitta la WeCOM-Ortoetruria dal parquet di Siena, dopo una bellissima gara contro una Costone Siena che ha dimostrato di essere compagine tra le migliori del girone. Partita dal doppio volto, con una prima parte nella quale i locali hanno trovato, a differenza di Viterbo, ottime trame di gioco ed alte percentuali dall’arco e con i due ultimi quarti nei quali i biancostellati hanno avuto la capacità di difendere molto bene, aumentare la precisione al tiro e soprattutto di ricucire il break dei padroni di casa fino a condurre 69-65 a tre minuti dalla fine. Un incontro che ha messo in mostra sui due lati del campo le qualità di entrambi i roster con la pericolosità dei tiratori toscani, la efficace difesa dei biancostellati, l’elevato agonismo per tutti i quaranta minuti disputati.

Fin qui la partita, piacevole e corretta da parte di tutti i protagonisti in campo, gara che ha dimostrato la qualità ed il valore tecnico e di gruppo di entrambe le formazioni che certamente saranno tra le protagoniste di questo campionato. Nulla quindi da togliere al successo dei senesi che ripetiamo hanno giocato un’ottima partita, fatta di qualità e determinazione, ma è d’obbligo riportare, per dovere di cronaca, l’azione determinante del match. Ad otto secondi dalla fine, sul 73-70 per i padroni di casa, veniva fischiato un fallo commesso su Bertini mentre realizzava la tripla del 73 pari, con previsione quindi del conseguente libero aggiuntivo. Incredibilmente uno degli arbitri annullava il canestro affermando che il fallo fosse precedente al tiro. Una scelta totalmente errata (verificabile dal video della gara) assolutamente inaccettabile per la sua gravità e frutto, spiace dirlo, di una approssimazione dimostrata anche in tanti altri momenti della partita, la cui conduzione è stata oggettivamente inadeguata per gare di questo tipo.

Ci sarebbe stato ancora il tempo per giocare un’altra azione e tutto ovviamente sarebbe potuto accadere, ma non certo per una scelta estranea ai giocatori. Certo è che tutti possano sbagliare, che l’errore è umano, che spesso dopo una sconfitta sul filo di lana ci si lamenta anche ingiustificatamente, ma l’episodio richiamato non può essere valutato con superficialità. Abbiamo quindi chiesto formalmente che gli organi competenti prendano atto di tutto questo assumendo decisioni conseguenti.

“Per la prima volta nella mia carriera – dichiara Coach Saputo – devo parlare di due partite in una. Quella delle cose da noi controllabili è stata una partita di alto livello contro una super squadra, che forse potevamo approcciare meglio ma in cui abbiamo giocato in modo solido ed anche di buona qualità. Poi c’è quella delle cose che non si possono controllare, dove purtroppo ci è stata portata via la possibilità di andare avanti di un punto ad otto secondi dalla fine da un fischio completamente sbagliato. Però visto che queste cose non le possiamo controllare, ci teniamo la prestazione e le cose da migliorare che sono ancora molte”.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 70: Calvi 6, Fiusco 11, Cittadini ne, Bertini 20, Giancarli 5, Moretti 6, Sensini ne, Meroi, Arques 8, Bastone 14, Casanova, Ousman. Coach: F. Saputo. Ass.te: J. Vitali

VISMEDERI COSTONE SIENA 75: Zocca 12, Bellachioma 7, Nanniperi 3, Paoli 12, Cinquepalmi 6, Venier 3, Turini 13, Capozio 5, Sylla 3, Ballabio 11. Coach: F. Franceschini

Parziali: 16-22/15-17/21-12/18-24

Rimbalzi: Zocca 14, Bastone 12

Assist: Bertini e Giancarli 5, Ballabio 4

Tiri liberi: Viterbo 5/11 – Siena 19/27

Ufficio Stampa Stella Azzurra Viterbo Basket