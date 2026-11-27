NewTuscia – TARQUINIA – Si è svolta ieri sera, giovedì, la riunione del consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia che ha approvato il bilancio di previsione per il prossimo anno.

I punti salienti sono stati analizzati durante l’assise dal Dottor Gennaro Coscia, revisore unico dei conti dell’Ente.

Il bilancio di previsione economico 2027 prevede un utile presunto di esercizio di 192.000 euro.

L’Università Agraria sta pagando puntualmente le rate della definizione agevolata e delle cartelle esattoriali di cui si è chiesta la dilazione per fare fronte al debito fiscale contratto da una vecchia amministrazione.

L’obiettivo che sta perseguendo l’amministrazione in carica è il raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’Università Agraria, con un costante monitoraggio dei crediti da incassare e attivare per quelli definiti le procedure esecutive di legge.

Durante il dibattito sono intervenuti i consiglieri Fabio Nardi e Umberto Pancotti e l’assessore Alessandro Sacripanti. Quest’ultimo ha sottolineato che nonostante gli aumenti generali dei prezzi, il Centro Aziendale in località La Roccaccia ha prodotto un incremento economico rispetto all’anno precedente, frutto di un lavoro svolto con attenzione e professionalità.

“Ringrazio i consiglieri che hanno partecipato alla riunione – dice Silvano Olmi, presidente del consiglio dell’Ente – il bilancio di previsione è stato approvato nei tempi stabiliti dallo Statuto ed è uno strumento utile per le attività che l’Università Agraria dovrà svolgere nell’anno finanziario 2027.”

“Stiamo rimettendo in ordine i conti – dice Alberto Riglietti, presidente dell’Università Agraria di Tarquinia – la nostra amministrazione opera nel pieno rispetto della legge, a tutela dei beni dell’Ente che appartengono a tutti i tarquiniesi.

L’obiettivo finale è l’equilibrio finanziario – conclude Riglietti – che stiamo raggiungendo grazie al lavoro del personale e dei consiglieri dell’Università Agraria.”

Università Agraria di Tarquinia