NewTuscia – ROMA – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Infernaccio”, nelle due notti di venerdì 27 e sabato 28 novembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma, i veicoli leggeri potranno entrare a Civitavecchia sud, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e gli autobus dovranno entrare a Civitavecchia Porto;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.