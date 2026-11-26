NewTuscia – VITERBO – Nel pomeriggio del 21 novembre 2026, i Carabinieri della Stazione di Tuscania, supportati dai militari delle Aliquote Operativa e Radiomobile del N.O.R.M., hanno tratto in arresto in flagranza un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, poiché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’operazione ha avuto origine nella mattinata, a seguito di una segnalazione pervenuta per maltrattamento di animali. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, dopo aver percosso il proprio cane, all’arrivo della pattuglia ha rivolto insulti e minacce di morte contro i militari, decidendo poi di barricarsi all’interno della propria abitazione. I Carabinieri sono comunque riusciti ad accedere all’immobile e ad avviare la perquisizione dei locali, nel corso della quale sono state trovate e poste sotto sequestro diverse armi bianche nella disponibilità dell’indagato, tra cui coltelli, pugnali e katane.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria tempestivamente informata, l’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua residenza, dove resterà a disposizione in attesa del giudizio con rito direttissimo.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

Comando Provinciale Carabinieri Viterbo