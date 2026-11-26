NewTuscia – VITERBO – La tradizione vuole che la sera del 29 novembre i bambini mettano un piattino sul davanzale della finestra, perché la mattina successiva ci troveranno il pesce di cioccolata portato da Sant’Andrea. Ma c’è anche un’altra bella tradizione, viva ormai da anni: quella che vuole la Cna di Viterbo e Civitavecchia vicina ai più piccoli. Anche quest’anno infatti, in occasione della festa, l’Associazione ha donato circa 200 pesci di cioccolata – fondente e al latte – all’Emporio solidale I care “Alfio Pannega” e 50 al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Rosa.

Stamattina la consegna al presidente dell’Emporio e di Viterbo con amore, Domenico Arruzzolo, da parte del segretario Attilio Lupidi e di Luca Fanelli, responsabile Cna agroalimentare. “Questi pesci faranno felici molti bambini”, spiega Arruzzolo. “Per noi è una gioia essere qui e dare il nostro piccolissimo contributo rispetto a tutto quello che fate”, commenta Lupidi.

Se la Cna di Viterbo e Civitavecchia celebra i suoi primi 70 anni, anche per Viterbo con amore il 2026 rappresenta un anno importante: festeggia 25 anni. Arruzzolo ha fornito dati e numeri sull’attività che rappresenta un sostegno fondamentale a chi ha meno. “L’anno scorso – dice – abbiamo donato 17mila chili di frutta e verdura e 7mila chili di pane. Solo nel 2025 è stato garantito un sostegno a 580 famiglie e 1.700 persone”.

L’Emporio solidale è vicino ogni mese a un numero che varia dalle 270 alle 300 famiglie, di tutta la provincia, di cui la metà sono italiani. “Oggi rischia di essere povero anche chi lavora. L’emporio è uno strumento che dovrebbe servire a superare un momento di difficoltà: consegniamo la tessera per un anno, poi per l’anno successivo non si può prendere per dare spazio ad altre famiglie. Quindi, se le difficoltà persistono, si può tornare dopo questo periodo diciamo sabbatico. Purtroppo dobbiamo registrare il 65% di ritorni, quindi non si tratta più una situazione di momentanea difficoltà”.

C’è anche un altro locale vicino all’emporio, a Santa Barbara. “Lo abbiamo aperto per il doposcuola – continua Arruzzolo – da 4-5 anni 14 maestre volontarie hanno permesso a tanti bambini un miglior rendimento scolastico, migliore integrazione e socializzazione. Un’altra spesa che le famiglie non possono sostenere sono le attività sportive: quest’anno 82 ragazzi con noi hanno potuto fare calcio, pattinaggio a rotelle, pallacanestro. Le società ci vengono incontro e la visita media la fa il medico sociale. Quest’anno si sono aggiunti otto nuovi volontari: la gratificazione è immediata perché si vede la gente che esce con le buste piene, sorride e ringrazia”.

Tornando ai pesci di cioccolata: arrivano da Pasticceria Primavera (via Vico Squarano 81, Viterbo), Pasticceria Garibaldi (via Garibaldi 24, Viterbo), Pasticceria Alba (via Garbini 100, Viterbo) e Pasticceria Cioccolateria Santori (piazza Garibaldi snc, Castiglione in Teverina). Al momento, all’Emporio fanno riferimento circa 300 famiglie. I bambini da zero a 14 anni sono circa 160.

“Il rapporto tra Cna, Emporio e Viterbo con amore è nato da subito, fate un’attività di grande valore. Il nostro è un piccolo gesto – spiega Lupidi – ma è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo, è simbolico ma per noi molto importante. Sono prodotti interamente artigianali e siamo felici che vadano ai bambini che altrimenti non potrebbero averli, sperando di dargli anche qualche momento di gioia”.

Al termine dell’incontro, per i 25 anni di Viterbo con amore Arruzzolo ha donato una targa alla Cna di Viterbo e Civitavecchia.