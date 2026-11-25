NewTuscia – RIETI – Nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto dei reati contro la persona e di violenza di genere poste in essere dal Comando Provinciale di Rieti, è stato tratto in arresto un uomo cinquantenne, gravemente indiziato per aver posto in essere nei confronti della sua ex compagna, condotte di stalking ripetute e continuative nel tempo. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano, in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti. L’uomo, nonostante fosse già destinatario del divieto di avvicinamento alla vittima, si è reso ancora protagonista di ulteriori e preoccupanti comportamenti che hanno generato nei confronti della persona offesa, un forte timore alla propria integrità fisica. I tempestivi accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di raccogliere, nel corso delle attività di indagine, gravi elementi di colpevolezza che sono stati immediatamente comunicati all’Autorità Giudiziaria.

Accogliendo la richiesta di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica, il G.I.P. ha, dunque, ritenuto indispensabile l’applicazione della misura cautelare in carcere per scongiurare qualsiasi tipo contatto tra l’indagato e la donna, garantendo così a quest’ultima un’adeguata tutela di sicurezza. L’operazione sottolinea ancora una volta la particolare complessità delle vicende di violenza consumate all’interno delle mura domestiche e ribadisce l’importanza fondamentale della tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, ovvero recandosi presso la Stazione dei Carabinieri più vicina, unico strumento per attivare i percorsi di protezione previsti dalla legge a difesa delle vittime. Presso il Comando Provinciale, da oltre 3 anni e presso la Compagnia di Poggio Mirteto da oltre un anno sono attive le stanze di ascolto protetto “Piccolo Fiore e La Stanza di Dora” per le donne vittime di violenza e di abusi che consente alla vittima di poter raccontare i fatti in un ambiente idoneo anche alle attività di fono-videoregistrazione…tant’è che dall’inizio dell’anno è stata usata 52 volte anche dalla stessa Autorità Giudiziaria Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Rieti