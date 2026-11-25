NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Si è svolta domenica a Bassano in Teverina la seconda edizione della Seven Gym Cup, la competizione di ginnastica artistica che ha riunito 120 atleti provenienti da diverse società della provincia di Viterbo.

La manifestazione, che ha impegnato l’intera giornata, ha visto la partecipazione di numerose giovani ginnaste, impegnate nelle diverse categorie e nei programmi base e avanzato.

Ottimi risultati per la società organizzatrice, la Seven Life Fitness, che ha conquistato un ricco medagliere sia nelle classifiche assolute sia nelle singole specialità agli attrezzi, confermando il buon lavoro svolto durante la stagione.

La giornata è iniziata con l’esibizione delle più giovani presenti in gara, tutte alla prima esperienza, tra cui Giulia Matteaccio, Livia Maracci e Vittoria Ragucci, classe, 2020, Nicole Sensini e Giulia Serangeli, classe 2021 e Carola de Angelis classe 2022. Queste giovani atlete si sono ben comportate ponendo le basi per futuri traguardi che fanno ben sperare.

Tra i risultati di maggiore rilievo, nella categoria Senior avanzato, primo posto assoluto per Ludovica Bacchiocchi, seguita da Alice Pasqualini e dal terzo posto a pari merito di Mariadele Barchiesi e Martina Parolisi. Nella categoria Junior 2015 avanzato, successo per Ines Proietti, mentre Ludovica Carlaccini ha conquistato il terzo posto. Da segnalare anche le tre medaglie di Anna Maria Ottaviani, prima alle parallele asimmetriche e al volteggio e terza al minitrampolino.

Numerosi i piazzamenti anche nelle categorie base. Tra le Giovani 2019, primo posto assoluto per Livia Berretta e terzo per Anita Costanzi, mentre agli attrezzi si distinguono Agata Nicolai e Azzurra Fabiani, rispettivamente argento al corpo libero e alla trave. Nelle Allieve 2018, Mia Angeluzzi ha conquistato il primo posto alla trave insieme a Ilaria Lisciarelli che sale sul terzo gradino del podi, argento al Minitrampolino per Marta Felici e al corpo libero per Elvira Monillo Boricelli, mentre nelle Allieve 2017 sono arrivate la vittoria assoluta di Angelica Boccoli e la seconda posizione di Bianca Pizzi, seguite dalla doppietta Giulia Costanzi e Adele Pizzi che portano a casa rispettivamente un argento al corpo libero e il bronzo al Minitrampolino la prima, e il primo posto al corpo libero e argento al Minitrampolino la seconda. Nella categoria Junior 2016 base, primo posto per Greta Carlini e terzo a pari merito per Stella Angeluzzi. Doppietta nella Junior 2015 base, con Lucia Giannini prima e Sofia Mecocci seconda. Infine, nella Junior 2016 avanzato, primo posto assoluto per Emily Jipa.