I LIONS CLUB DI VITERBO, MONTEFIASCONE E TARQUINIA HANNO CONSEGNATO ALLA ASL DI VITERBO INDUMENTI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE DESTINATI A DONNE, UOMINI E MINORI VITTIME DI VIOLENZA. LA DONAZIONE FA PARTE DEL PROGETTO NAZIONALE “IL PRIMO ABBRACCIO PER RITROVARSI”

NewTuscia – VITERBO – In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, i Lions Club di Viterbo, Montefiascone e Tarquinia donano alla Asl di Viterbo 30 kit destinati alle persone che accedono al percorso Codice Rosa. La consegna si è svolta questa mattina all’ospedale Santa Rosa.

Per i Lions sono intervenuti Clara Muggia, referente per il Lazio del service “Kit per il Codice Rosa”, Emilio Carelli, presidente della IV circoscrizione del Distretto 108 L, Roberta Ranucci, presidente della Zona B della stessa circoscrizione, Gabriele Sabato, presidente del Lions Club Viterbo, Mariateresa Moschini, presidente del Lions Club Montefiascone, Angelo Projetti, presidente del Lions Club Tarquinia, e numerosi soci Lions dei tre club, Raffella Puri, Piero Nardi, Paolo Scipio, Paolo Cannone, Laura Voccia, Gianni Cardia, Roberto Fava ed Emanuela Simoncini.

Per la Asl di Viterbo hanno partecipato, oltre al direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, Lorena Cipollone, direttrice del Pronto soccorso, Cristiana Morera, direttrice del Dipartimento di prevenzione, Barbara Longo, direttrice della Psicologia, e Nicoletta Salvatori, direttrice del Servizio sociale.

La donazione odierna concretizza nel viterbese il Service nazionale 2026–2027 del Lions Clubs International Multidistretto 108 Italy e prende il nome di “Kit Lions per il Codice Rosa – Il primo abbraccio per ritrovarsi”. Il progetto prende il via oggi e, secondo i dati diffusi dai Lions, conta già 300 ospedali aderenti e 10 mila kit in corso di distribuzione. Il progetto parte dalla considerazione che chi arriva in Pronto soccorso dopo aver subito una violenza può trovarsi nella condizione di avere con sé soltanto gli abiti che indossa. Se questi vengono trattenuti per gli accertamenti, avere subito a disposizione degli indumenti e quanto altro necessario, aiuta a vivere le prime ore dell’accoglienza con maggiore dignità e riservatezza. Ogni kit è contenuto in uno zainetto senza segni distintivi e comprende una tuta completa, biancheria intima, calzini, ciabatte, un asciugamano e prodotti per l’igiene personale.

“I Lions sanno sempre essere a fianco delle persone nel momento dell’estrema necessità – commentano Clara Muggia, Emilio Carelli e Roberta Ranucci -, anche quella in cui una vittima è sola con sé stessa, e questo service ne è una evidente testimonianza”. “Il service ‘Kit per il Codice Rosa’, che i Lions hanno promosso già in altre regioni in passato, – aggiungono all’unisono Gabriele Sabato, Mariateresa Moschini e Angelo Projetti – arriva oggi anche a Viterbo, con la consapevolezza che con questi kit di accoglienza i Lions forniscono un aiuto alle strutture ospedaliere per accudire ancor meglio le vittime di violenza”.

“Ringrazio i Lions Club di Viterbo, Montefiascone e Tarquinia per questa donazione preziosa – dichiara Egisto Bianconi, direttore generale della Asl di Viterbo -. Dopo aver subito una violenza di qualsiasi tipologia, trovare le parole per raccontare quello che è successo può essere difficile. A volte il primo aiuto è un gesto semplice, che fa sentire a chi arriva in Pronto soccorso che qualcuno si è preso cura di pensare anche a lei. È il senso di questa donazione e dell’accoglienza che i nostri professionisti offrono nel percorso integrato tra ospedale e territorio dedicato alle donne vittime di violenza di genere”.