Venerdì 27 novembre iniziativa solidale nella cantina di Santa Corona. Domenica 29 pranzo per la Parrocchia

NewTuscia – CANEPINA – Una cena di beneficenza per Walter Pesciaroli. La comunità di Canepina si mobilita per sostenere il concittadino che sta lottando contro un tumore al pancreas e che necessita di un particolare farmaco molto costoso, ancora non disponibile gratuitamente in Europa.

La cena solidale, a cura del Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2026-27 e in collaborazione con il Comune di Canepina, è in programma venerdì 27 novembre 2026 a partire dalle ore 20 presso la Cantina di Santa Corona (Via Mazzini 63). L’intero ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto per sostenere le cure di cui Walter ha bisogno, aggiungendosi alla campagna di raccolta fondi già lanciata online dalla figlia Maria Paola.

Il menù della cena prevede antipasto della cantina (salumi, formaggi, bruschette), ceciliani ai funghi porcini e ragù di salsiccia (tipica pasta fresca canepinese), spezzatino con le olive con contorno di cicoria, dolcetti della tradizione, al prezzo di 30 euro a persona (bevande incluse). La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: tel. 0761.1871003 – WhatsApp 327.6312336

A seguire, domenica 29 novembre, sempre la Cantina di Santa Corona ospita il pranzo con i Padri Passionisti, il cui ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Canepina. Il menù prevede maccaroni al ragù (pasta tipica canepinese nota anche come fieno), spezzatino alle olive con contorno di cicoria, dolcetti della tradizione, acqua e vino, al prezzo di 25 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: 0761.1871003 (Cantina di Santa Corona) – 338.4618858 (Don Gianluca).

COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA CORONA – CANEPINA