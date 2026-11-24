NewTuscia – VITERBO – Una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento. Sabato 21 novembre 2026, presso il Campo Scuola di Viterbo, si è svolta la “Giornata Internazionale del Fanciullo”, manifestazione organizzata dal CSEN (presente in campo il referente nazionale per l’Atletica Leggera Salvatore Nicosia), in collaborazione con la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo. L’evento si è svolto seguendo la formula del Giocatletica, con un programma di gare dedicato alle diverse fasce d’età: Esordienti 4, 6, 8 e 10, Ragazzi e Cadetti. Una mattinata pensata per permettere a tutti i giovani partecipanti di cimentarsi nelle diverse discipline dell’atletica leggera, mettendo al centro non soltanto il risultato sportivo, ma soprattutto il piacere di stare insieme. Numerose le società presenti: Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Palestra K20 CSEN, Polisportiva Montalto, Atletica Orte e Vitersport, che hanno contribuito a rendere la manifestazione un importante momento di incontro e aggregazione. Particolarmente significativo il momento conclusivo dedicato alle staffette: per le categorie Esordienti, infatti, le squadre sono state appositamente composte mescolando atleti appartenenti alle diverse società partecipanti. Un gesto semplice, ma dal forte valore educativo, per trasmettere ai più piccoli il significato dello sport come occasione di amicizia, inclusione e condivisione, al di là dei colori della propria società. Al termine della manifestazione, un ricco ristoro e tutti gli atleti presenti sono stati premiati per la loro partecipazione e il loro impegno. Un riconoscimento speciale è stato inoltre riservato alla società organizzatrice da parte del CSEN nazionale.

ATLETICA VITERBO