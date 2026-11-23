Le interviste post partita dei protagonisti

NewTuscia – CAMPAGNANO ROMANO – Il Real Campagnano vince 1-0, grazie al gol di Giuseppe Danieli, nella dodicesima giornata del campionato Promozione contro l’Atletico Cimina Falisca e conquista la prima posizione nel girone.

Di seguito le interviste post-partita ai protagonisti:

MIRKO GRECO (Presidente):

Che significa la vittoria di quest’oggi e cosa la rende più orgogliosa?

“Mi rende orgoglioso veramente una grande partita che hanno fatto due grandi squadre. Devo dire, gli avversari sono stati bravissimi. Noi abbiamo lottato, come dice sempre l’allenatore, e abbiamo fatto una partita maschia, molto attenta e alla fine abbiamo ottenuto la vittoria.”

Dopo questa vittoria tornate primi in classifica, questa volta da soli. Se le dico Eccellenza, cosa risponde?

“Penso che è ancora troppo presto per dirlo, stiamo lavorando per questo. Le ambizioni sono importanti ma poi è il campo che imporrà il verdetto. Noi stiamo facendo un buon campionato e andiamo avanti poi Dio vedrà.”

SIMONE MASSIMI (Allenatore):

Vittoria e primo posto solitario in classifica. È la domenica perfetta?

“Sì, domenica perfetta che adesso va continuata con la famiglia, però sì sportivamente parlando una domenica perfetta, abbiamo giocato una gara perfetta. Sono contentissimo, felicissimo. Penso che ce lo siamo meritato per quello che è questo mini percorso dell’ultimo mese.”

Oggi contro c’era una delle squadre più attrezzate del girone. Che significa questa vittoria e che consapevolezza vi dà?

“Questa vittoria significa tanto perché abbiamo incontrato una squadra molto forte, attrezzata, che meritava il posto di classifica che stava difendendo. È servita una nostra ottima versione per affrontarli. Ci dà tanta soddisfazione perché secondo me li abbiamo limitati tanto, abbiamo sofferto veramente poco. Potevamo anche chiuderla in un paio di situazioni, quello è il solito rammarico che ci portiamo dietro che poi le partite non le chiudiamo troppo spesso, però è una vittoria che ha un sapore molto molto dolce.”

Siete scesi in campo visibilmente con la volontà di imporre il gioco e di attaccare. Qual è stata la chiave per vincere la partita?

“Abbiamo avuto la mentalità di una squadra che voleva a tutti i costi il risultato. Domenica scorsa ho visto una squadra negli spogliatoi completamente in silenzio, arrabbiata di non aver raggiunto il risultato, martedì ancor di più, quindi c’era questa volontà di riscattarci e non poteva esserci avversario migliore come la prima della classe per poter dimostrare veramente quella voglia e devo dire che c’è stata da parte di tutti una partita incredibile.”

TOMMASO DI GREGORIO (Difensore):

Cosa significa la vittoria di quest’oggi contro un avversario così ostico e difficile come l’Atletico Cimina Falisca?

“È stata una partita difficilissima, lo sapevamo già in settimana, l’abbiamo preparata molto bene, è stato fondamentale vincere. Abbiamo giocato bene, è stata una partita tesa, di buon livello, però l’importante sono i tre punti.”

Con questo successo tornate primi in classifica questa volta da soli, dove può arrivare il Real Campagnano? “Speriamo, non ce la gufiamo, però di arrivare il più lontano possibile, perché sono fondamentali sia il campionato che la coppa.”

Real Campagnano