NewTuscia – VITERBO – Superare il concetto di semplice cura per abbracciare un’assistenza socio-sanitaria completa. È questo il cuore della nuova legge regionale 16/2026, illustrata ieri a Viterbo, presso la sala convegni di Unindustria, durante l’incontro pubblico “Strutture socio-assistenziali: un nuovo futuro” .



La riforma nasce per riordinare l’intero comparto, eliminando la storica divisione tra ambito medico e sociale e superando la precedente normativa del 2003 (legge 41). Attraverso la semplificazione burocratica e controlli uniformi, la legge punta a garantire servizi omogenei e di qualità su tutto il territorio regionale, mettendo al centro la presa in carico globale della persona.



Le principali novità della riforma

Il testo introduce strumenti concreti per potenziare la medicina di prossimità e la collaborazione tra enti locali, Asl e Terzo settore:

Nuove figure e servizi: l’istituzione del pronto intervento assistenziale e del badante di condominio.

Abitare solidale: lo sviluppo di nuovi modelli residenziali come i condomini solidali.

Governance integrata: l’introduzione dei direttori socio-assistenziali (approvata la scorsa settimana) per affiancare i vertici sanitari e migliorare la comunicazione tra operatori.

L’incontro, moderato dal consigliere regionale Daniele Sabatini, ha visto la partecipazione dei vertici istituzionali e sanitari locali e regionali. Sabatini ha inquadrato la riforma in un percorso più ampio che include le norme su caregiver, cooperazione sociale e Garante dei disabili, annunciando a breve una legge sull’agricoltura sociale e sottolineando l’aumento dei fondi regionali per il Sociale, passati da 90 a 200 milioni di euro, oltre al credito d’imposta per il “Dopo di noi”.

Per Egisto Bianconi, direttore generale della Asl di Viterbo, la Tuscia ha tutte le carte in regola per diventare un modello regionale: la nuova cornice giuridica permetterà finalmente di unire le risorse di Asl ed enti locali in una progettazione condivisa, superando i vecchi contenziosi. Le ricadute operative sull’azienda sanitaria viterbese sono state poi approfondite dalla direttrice sanitaria Assunta De Luca.

In videocollegamento, la presidente della commissione sanità del Lazio Alessia Savo ha definito la legge un «percorso di rinnovamento umano» , mentre la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, tramite videomessaggio, ha ribadito l’importanza di servizi moderni per favorire l’autonomia delle persone. Il consigliere regionale Giulio Zelli ha evidenziato i benefici che la nuova figura del direttore socio-assistenziale porterà all’utenza, mentre il presidente della commissione ambiente della Camera Mauro Rotelli ha richiamato la necessità di mettere in sicurezza il comparto sociale e di formare adeguatamente chi opera a contatto con il pubblico.