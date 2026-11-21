ORTE CELEBRA FRANCESCO DI ASSISI, RICORDANDO LA SUA PRESENZA NELLA CITTADINA NEL 1209.

NewTuscia – ORTE – L’attualità del messaggio del patrono d’Italia, verrà approfondito nel corso del 2026, in cui cade l‘ottavo centenario della morte e in coincidenza con la re-istituzione della Festività nazionale del 4 ottobre, recentemente votata dal Parlamento.

In questa ricorrenza vengono riscoperte le Fonti francescane, che ad opera dei biografi contemporanei di San Francesco hanno colto la semplicità e la vicinanza del santo alla vita dei suoi contemporanei, come confermato, tra l’altro, dai racconti del passaggio di San Francesco nella città ed il miracolo della guarigione del giovane Giacomo compiuto ad Orte su insistenza dei genitori, che costituirono probabilmente, insieme ad altri seguaci uno dei primi nuclei dell’Ordine Francescano Secolare, riservato ai laici desiderosi di vivere gli ideali processati da Francesco.

La citta’ di Orte ha avuto il privilegio di ospitare per qualche giorno san Francesco ed i suoi primi seguaci di ritorno dal viaggio a Roma e la cittadina conserva importanti memorie francescane, che onorano la testimonianza di fede del patrono d’Italia, ciò che ha descritto Alessandro Camilli nelle sue “Memorie Francescane” Orte, tra le altre cittadine del Lazio e dell’ Umbria, conserva numerose testimonianze della presenza di Francesco di Assisi da quando, nel 1209, soggiornò nella città del fiume con i suoi primi undici compagni per 15 giorni presso la chiesetta rupestre di San Nicolao, sulla collina verdeggiante che sovrasta Orte Scalo.

Il Poverello era di ritorno da Roma, ove presso il Papa Innocenzo III aveva ottenuto per sé e per i suoi seguaci l’approvazione della Regola dell’Ordine dei Frati minori che ha fatto della povertà, del servizio ai più deboli e della preghiera i fondamenti di un autentico stile di vita che riesce ad avvicinare le Creature a Dio, in ogni tempo ed in ogni condizione sociale.

Ad Orte San Francesco operò il prodigio della guarigione di un bambino di nome Giacomo, con le estremità rattrappite dalla nascita. Il Santo acconsentì alle richieste dei genitori e forse in quell’ occasione ideò la costituzione dell’Ordine Francescano Secolare, rivolto ai coniugi cristiani ed ai laici desiderosi di vivere il suo ideale di fraternità universale.

Abbiamo ritenuto doveroso ripubblicare il testo scritto da Alessandro Camilli nel 1927 per rammentare alla nostra comunità quanto bene Francesco d’Assisi e i suoi seguaci hanno seminato in otto secoli nella nostra cıttà.

Fra le tavole a fondo oro raccolte nel Museo, costituisce un rarissimo esemplare di ritratto verosimile del Santo nell’immediatezza della sua morte, e’ risalente all’ultimo quarto del secolo XIII ed era ospitata prime nella chiesa di Sant’Angelo e successivamente nell’omonima chiesa e convento di San Francesco.

La presenza dei seguaci di Francesco è delineata nel testo “Memorie francescane ad Orte” scritto da Alessandro Camilli nel 1927, che sottoponiamo so lettori, e nel primo saggio “S. Francesco malato e santo” della collana dei Quaderni dell’Accademia dei “Disuniti”, dedicato nel 1985 al quadro “S. Francesco storie della vita” con scritti di Marcello Camilucci e Pietro Amato con premessa di Amleto Di Marcantonio e prefazione di Delfo Gioacchini, che richiama la datazione dello storico Lando Leoncini (1548-1634) della “Verissima e devotissima immagine del padre serafico S. Francesco fatta l’anno 1284 […] ove concorrono molti forastieri, si per vederla, per essere la verissima effigie e ritratto dal naturale, si’anche per la devozione di esso Santo”.

Possiamo immaginare come nei giorni di permanenza di Francesco di Assisi presso la collina di San Nicolao, a dominio del Tevere presso l’attuale abitato di Orte Scalo, e successivamente dai suoi frati presso la chiesa rupestre di San Lorenzo, nei pressi del quartiere di Petignano, il Santo abbia potuto maturare una coscienza ecologista in senso moderno, quanto piuttosto la sua esperienza evangelica, la sua visione del creato e il suo linguaggio di fraternità cosmica offrano ancora oggi chiavi di lettura decisive per una riflessione sulla cura della casa comune, riscoperta da Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Si”.

Per Francesco ciò che conta è il contatto con Dio, il silenzio e l’ascolto, come sperimentato nella sua permanenza di quindici giorni sulla collina verdeggiante di Orte e descritto i biografi citati da Alessandro Camilli nel suo testo del 1927.

Quella collina verdeggiante, ove poi sorgerà il primo convento, oggi della Provincia Francescana Romana, diventa il luogo privilegiato della prossimità, lo spazio in cui la presenza del Creatore si rende percepibile. I luoghi nei quali il Santo ha soggiornato con i suoi compagni – dove bosco, pietra nuda, essenzialità, povertà, umiltà, semplicità, armonia e bellezza si fondono in un’unità sorprendente – diventano l’ espressione alta del francescanesimo, allora in gestazione.

In essi si manifesta uno stile di vita che, nei secoli, ha continuato a offrire un esempio luminoso di pace, preghiera, silenzio, rispetto ecologico, custodia amorosa del creato, nelle realtà francescane ancora presenti nelle nostre cittadine.

È anche per questo che Francesco rimane, dopo tanti secoli, il Santo per eccellenza, modello di “alter Christus”. La sua figura invita ad accostare, con atteggiamento insieme umile e critico, due immagini diverse:

– da un lato quella limpida, consensuale e spesso pacificata, consegnataci dall’arte, dalla devozione popolare e dal bisogno diffuso di un santo rassicurante e mitizzato, sintetizzata dal quadro Dossale di San Francesco, immagine dipinta a pochissimi anni dalla morte del Santo, conservato attualmente nel Museo d’Arte Sacra di Orte;

– dall’altro il Francesco della storia, uomo radicale e inquieto, attraversato da tensioni profonde, conflitti interiori e comunitari, da scelte che spiazzano e talvolta feriscono, portatore di una parola evangelica realmente rivoluzionaria per la Chiesa e per la società del suo tempo.

Nel suo soggiorno ad Orte, Francesco sperimentò il consenso entusiasta e l’accoglienza generosa che il popolo riservò a lui ed ai suoi frati, corrispondendo alla questua con l’offerta copiosa di beni di sussistenza e assistendo al miracolo della guarigione del ragazzo rattrappito di nome Giacomo, risanato da Francesco sulla richiesta incessante dei genitori..