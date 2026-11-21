NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nella serata di giovedì il pm Michele Adragna ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale nei confronti del 35enne pakistano investito a Zepponami, un 67enne italiano dell’alta Tuscia. Non sarebbe però stata presa nei confronti dell’uomo nessuna misura cautelare.

Stando ai filmati di videosorveglianza, il giovane, al momento dell’incidente, sarebbe già stato sdraiato a terra, come se stesse dormendo o fosse svenuto. Era vestito di nero e grigio, colori che si confondono con il manto della carreggiata. Infatti, secondo la sua versione, l’uomo interrogato, vista la scarsa visibilità non avrebbe capito che si trattava di una persona stesa al suolo, pensava si trattasse di un sacco di stracci o di rifiuti probabilmente lasciato li da qualcuno per fermare un’eventuale auto a scopo di rapina. Non accortosi di aver investito un uomo”, avrebbe dunque continuato il tragitto verso casa e realizzando quanto accaduto solo dopo.

Il pm ha disposto l’esame autoptico sul corpo del 35enne per chiarire il rapporto tra la causa della morte e l’incidente.