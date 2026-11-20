NewTuscia – FABRICA DI ROMA (VT) – Una raccolta fondi per sostenere Elena, 29 anni, nella sua battaglia contro un glioblastoma di IV grado e aiutare la famiglia ad affrontare le ingenti spese legate alle cure e all’assistenza. A lanciarla su GoFundMe è la sorella Martina, che ha deciso di raccontare la storia di Elena e chiedere un aiuto per permetterle di vivere nel modo più sereno possibile il tempo con il figlio Michele, di 8 anni.

La vita di Elena è cambiata il 5 aprile 2025. Dopo aver accusato un forte mal di testa e alcune crisi epilettiche mentre si trovava fuori con un’amica, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove le è stata diagnosticata una massa cerebrale. Il 12 e il 14 aprile è stata sottoposta a due interventi chirurgici. Gli esami hanno poi confermato la diagnosi di glioblastoma di IV grado.

Dopo le operazioni, Elena ha affrontato 30 sedute di radioterapia e la chemioterapia orale, riuscendo a recuperare una buona qualità di vita. Aveva ripreso a viaggiare, camminare, ballare e trascorrere momenti con le persone care. Sembrava che la situazione stesse migliorando, fino a quando, nel febbraio 2026, è arrivata una recidiva, più aggressiva della precedente.

Da allora ha iniziato una terapia con Avastin ogni due settimane, continuando anche il trattamento orale. Il percorso, tuttavia, è diventato sempre più difficile, tra controlli, complicazioni e sospensioni delle cure dovute ad alcuni problemi riscontrati nelle analisi del sangue.

Oggi Elena affronta la malattia con grande dignità, cercando di mantenere il più possibile la propria quotidianità. Per la famiglia, la priorità è consentirle di trascorrere momenti di qualità con Michele, nonostante le difficoltà.

A pesare, però, sono anche le spese economiche: i continui viaggi al Policlinico Gemelli, il costo dei medicinali e delle terapie non interamente coperte e la necessità di assistenza quotidiana. La madre ha dovuto lasciare il lavoro per stare accanto a Elena, mentre il padre è invalido e percepisce soltanto la pensione.

«Ogni aiuto, anche piccolo, ci permette di stare più sereni e di dedicare tutto il tempo possibile a Elena e a Michele, senza il pensiero costante delle spese», scrive Martina, che rivolge un appello alla solidarietà e alla condivisione.

La raccolta fondi è aperta su GoFundMe. Chiunque voglia contribuire o condividere la storia può farlo attraverso il link:

https://gofund.me/10a92c2b1

Un gesto di solidarietà per sostenere Elena e la sua famiglia in un momento particolarmente difficile.