NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Ospite della Rocca di Ischia di Castro messa a disposizione dal proprietario Stefano Aluffi Pentini, la Fondazione Vulci ha presentato il progetto “DUCATO di CASTRO, il cammino dei Farnese”.

Ideato dal Dott. Gianpaolo Serone (UNITUS) e dal Dott. Giulio Saverio Malatesta Sapienza Università di Roma), il progetto Ducato di Castro traduce la storia farnesiana del territorio in un’infrastruttura escursionistica e culturale unitaria, progettata secondo i requisiti della Rete dei Cammini del Lazio.

“Il progetto – ha anticipato la Presidente della Fondazione Laura Allegrini – sarà pensato e realizzato in ogni passaggio coinvolgendo gli attori dei diversi territori, istituzionali e privati, in una logica di progettazione condivisa dal basso”.

Erano presenti numerosi sindaci, rappresentanti del MIC, della Soprintendenza, dell’UNITUS e il Direttore scientifico del Parco Dott. Carlo Casi.

L’attuazione partirà in fase pilota dall’Itinerario numero 1:

– La Via Ducale (28-34 km in tre tappe), il tracciato matrice che collega Ischia di Castro, Farnese, le rovine della città scomparsa di Castro — capitale distrutta nel 1649 e fulcro narrativo del progetto — la Riserva Naturale Selva del Lamone, fino al Parco Archeologico di Vulci e al Castello della Badia. Su questo percorso saranno avviati il rilievo GPS, la messa in sicurezza, la posa della segnaletica (integrata nei tratti condivisi con il Sentiero dei Briganti e la Via Clodia) e la piattaforma digitale open-access.

Consolidato il percorso pilota, il modello sarà esteso all’intero comprensorio (23 Comuni e 6 nodi storici), fungendo da cerniera con le direttrici escursionistiche già attive nel Viterbese:

– La Via delle Fortezze (24-28 km): lungo l’antica via Castrense dedicata alle fortificazioni e alla filiera dell’olio DOP Canino.

– La Via del Lago (30-35 km): lungo il Lago di Bolsena, in raccordo con l’Anello dei Monti Volsini, la Via Francigena e il Cammino dell’Intrepido Larth.

– La Via Farnesiana: estensione ai 10 Comuni dell’ex Contea di Ronciglione tra Monti Cimini e Agro Falisco interconnessa con Via Amerina, Cammino VT103 e Via Francigena.

– Itinerario Giulia Farnese: modulo biografico trasversale su scala provinciale poggiato interamente sui cammini storici già certificati.

Numerosi gli interventi dei presenti che hanno tutti concordato sulla necessità per il territorio di Progetti di ampio respiro che mettano in connessione Comuni diversi, imprenditori privati, realtà associative legate a ciascun territorio e tutte le istituzioni coinvolte.