NewTuscia – TARQUINIA – In occasione delle iniziative della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, Italia Nostra – Sezione Etruria rinnova il proprio impegno nella cura e nella valorizzazione del bosco urbano “Colonia Elisabetta” di Tarquinia, realizzato nel 2017 grazie alla partecipazione e al contributo di numerosi cittadini e volontari. Nato dal recupero di un’area comunale, il bosco urbano rappresenta oggi un importante patrimonio verde per la città, uno spazio di partecipazione e condivisione, attualmente affidato alla gestione di Italia Nostra – Sezione Etruria. La prima giornata sarà animata da una rappresentanza di alunni delle classi terze della secondaria di primo grado dell’IC “Ettore Sacconi”, in continuità con l’evento che si è svolto lo scorso 15 aprile, quando gli studenti hanno ridato vita alle panchine gialle e piantato un nuovo arbusto. Proprio questo sarà al centro di un flash mob realizzato dai ragazzi per promuovere la cultura della legalità, diffondendo un messaggio di rispetto verso il prossimo e l’ambiente. Domenica 22 novembre, alle 10, oltre alle operazioni di sostituzione di alcune piante ormai secche, verrà messo a dimora un albero speciale, a distanza di un anno dalla prematura scomparsa di uno degli ideatori e primi custodi del bosco urbano, Luciano Carburi.