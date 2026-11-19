NewTuscia – SUTRI – Nel pomeriggio del 9 novembre, i Carabinieri della Stazione di Sutri hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne albanese, senza fissa dimora sul territorio italiano, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è scattato quando i Carabinieri hanno fermato l’utilitaria a bordo della quale viaggiava il giovane: l’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire oltre 10 grammi di cocaina, suddivisi tra un involucro da 5,20 grammi e ulteriori 5,10 grammi già confezionati in dosi destinate alla vendita.

I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 625 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto in stato di arresto nelle camere di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Viterbo.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

Comando Provinciale Carabinieri Viterbo