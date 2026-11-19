Viterbo

Giornata all’insegna del tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più nel pomeriggio con locali fenomeni sui rilievi interni, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 1300-1400 metri, asciutto altrove con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sole prevalente sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse sulle pianure, locali fenomeni sulle Alpi con neve dai 1200-1400 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in lieve aumento. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con addensamenti bassi nelle zone interne ed ampie schiarite sugli altri settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche disturbo nuvoloso sul basso versante tirrenico. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata ancora tempo stabile, salvo un rapido passaggio sulle regioni tirreniche con locali piogge.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Nord ed in calo sul resto d’Italia.

www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos