NewTuscia – ORTE – Nella tarda mattinata del 13 novembre 2026, a Orte, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 21 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale e titolare di regolare visto di soggiorno, ritenuto responsabile di truffa aggravata.

La vicenda è iniziata quando una residente del centro ortano ha ricevuto la telefonata di una persona qualificatasi fittiziamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore ha prospettato alla donna il presunto coinvolgimento del marito quale complice in una rapina, evidenziando l’imminente necessità di svolgere un sopralluogo all’interno della sua abitazione per controllare l’asserita refurtiva. Seguendo le indicazioni fornite al telefono, la donna è stata, quindi, indotta a radunare sul tavolo della cucina tutti i monili d’oro presenti in casa e a mostrare le stanze attraverso una videochiamata, “formalità” giustificata dall’interlocutore come verifica dell’assenza di altri complici nello stabile.

Nell’abitazione era tuttavia presente anche il figlio della donna, il quale, insospettito dalle anomale richieste, ha subito contattato il NUE 112, mantenendosi in costante raccordo con l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Civita Castellana che, a sua volta, ha prontamente allertato i militari della Stazione di Orte consentendo loro di intervenire e di appostarsi all’interno dell’appartamento. Poco dopo, infatti, si è presentato il 21enne che, dopo aver chiesto di verificare i beni di valore, è stato fermato e arrestato dai Carabinieri appena impossessatosi dell’oro disposto sul tavolo.

La refurtiva è stata interamente restituita alla vittima mentre l’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella circostanza, l’Arma dei Carabinieri evidenzia la necessità di prestare massima attenzione a queste tipologie di truffa, ricordando che nessun appartenente delle Forze di Polizia contatterà telefonicamente i cittadini per presunte rapine, incidenti stradali o visionare asserita refurtiva, né chiederà mai denaro per evitare denunce o sistemare bonariamente pendenze penali. L’invito, in caso di dubbi, è sempre quello di contattare con fiducia e senza esitazioni il numero di emergenza 112, di rivolgersi alle 56 Stazioni presenti in provincia e di consultare la specifica sezione del sito web www.carabinieri.it al link www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/pillole-di-prevenzione/contro-le-truffe contenente consigli utili per evitarle. Consigli e suggerimenti utili vengono, inoltre, quotidianamente pubblicati sui canali dei social network ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, liberamente accessibili.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

Comando Provinciale Carabinieri Viterbo