NewTuscia – VITERBO – Negli spazi del Community Hub di piazza Girolamo Fabrizio, 12 ad Acquapendente, ieri pomeriggio è stata inaugurata la sede di Acquapendente di Arci Solidarietà Viterbo.

La nuova sede sarà allo stesso tempo un luogo di incontro integrato con le altre associazioni e organizzazioni del Community Hub e di supporto a tutte le attività rivolte alle persone accolte nel progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) del Comune.

Sono intervenuti la consigliera comunale Serena Tini, responsabile del progetto SAI per l’Ente Locale e delegata per i servizi alla persona, alla famiglia, pari opportunità e parità di genere e contrasto alla violenza di genere; il presidente di Arci Solidarietà Viterbo Sergio Giovagnoli, Carlo Lorenzo Beretta, presidente del circolo Arci TERA, Tolmino Piazzai per il Community Hub, Francesca Cafolla, coordinatrice del progetto SAI per l’Ente Attuatore Arci Solidarietà Viterbo. Per l’occasione è stata inoltre allestita un’area gioco per i bambini ed organizzato un aperitivo.

La sede di Acquapendente di Arci Solidarietà Viterbo ospiterà i corsi di lingua italiana per i beneficiari del progetto SAI e uno sportello di tutela legale e orientamento socio-sanitario aperto a tutti. Come parte del Community Hub sarà uno spazio sociale di incontro e di riferimento per la comunità locale.

Arci Solidarietà Viterbo SRL Impresa Sociale