NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Un’ atmosfera dalle incantevoli tinte, quella vissuta domenica pomeriggio nella magnificenza della Sala Alessandro IV del Palazzo dei Papi, gioiello viterbese: il Musical per Due, messo in scena a cura dell’ Associazione e Centro Studi Cesare Dobici come ultimo incontro per la terza edizione della Rassegna Solidarietà in Musica, ha elargito all’ immensa moltitudine degli spettatori emozioni trascinanti. Sicuramente è stata apprezzata l’abilità comunicativa nella recitazione e l’ espressività canora dei 2 strepitosi protagonisti, Andrea Di Bella e Pamela Tamantini, accompagnati dal fiume di note del pianoforte dell’ improvvisatore Ferdinando Bastianini, con la complice dolcezza del violino magistralmente suonato da Anna Wanda Folliero.

La vicenda del Musical è stata attinta dal celebre Vacanze Romane con le pennellate di una musica tratta dalle nobili pagine di un Bernstein, di un Trovajoli ed un corteo di sommi artisti dediti ai Musical più famosi, brani arrangiati dall’ esperta mano del pianista Bastianini. La regia di Andrea Di Bella, la scenografia, dai colori sapientemente dosati, di Serena Tamantini, alle luci Filippo Moreschini. Dolcissima l’ elegante cornice al Musical offerta dalle Voci di Eta Beta, che hanno condotto gli ascoltatori in un viaggio incantevole nel mondo delle melodie di Disney. La direzione, di grande coinvolgimento, e la solida esperienza di Maria Loredana Serafini, hanno portato questo gruppo corale a livelli davvero eccellenti. Molto apprezzata la presenza in sala degli Assessori Martinengo e Notaristefano e del Consigliere Moricoli per il Comune di Viterbo, che non manca mai di sostenere la Rassegna Solidarietà in Musica, unitamente al prezioso contributo della Fondazione Carivit e dei tanti sponsor intervenuti. Di felici auspici futuri le parole commosse della Presidente di Eta Beta, Francesca Burla, che ha sottolineato ancora una volta l’ eccellente connubio tra splendida arte e respiro di solidarietà, vissuto ogni edizione nell’ ambito della Rassegna.