NewTuscia – ROMA – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione in prima lettura di un provvedimento che contiene misure concrete e importanti per rendere più solida la tutela ambientale, accelerare gli interventi e dare risposte alle esigenze dei territori. Il testo coniuga la salvaguardia dell’ambiente con la necessità di rendere più efficiente l’azione amministrativa, superando duplicazioni burocratiche e semplificando le procedure per la realizzazione degli investimenti strategici. Particolarmente significativo è il rafforzamento degli strumenti per la prevenzione del dissesto idrogeologico, il sostegno agli enti locali nella gestione degli eventi climatici, la tutela del patrimonio arboreo urbano e la promozione dell’economia circolare, anche attraverso incentivi alle imprese che utilizzano plastica riciclata.

A questi aspetti si aggiunge la disciplina delle convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario per la salvaguardia del territorio e delle acque irrigue. Questa vera e propria innovazione rafforza ulteriormente la cura e la gestione del suolo. Importanti anche le risorse destinate agli interventi di bonifica, fino a 200 milioni di euro per la Terra dei fuochi, una ferita ambientale e sociale che richiede risposte concrete e continuità nell’azione delle istituzioni. Come Forza Italia abbiamo contribuito al lavoro parlamentare con proposte e modifiche che arricchiscono il decreto, nella consapevolezza che la transizione ecologica debba procedere insieme alla crescita, alla competitività del sistema produttivo e alla sicurezza dei cittadini. La tutela dell’ambiente non si realizza con gli slogan o con nuovi ostacoli burocratici, ma attraverso investimenti, responsabilità e capacità di dare attuazione agli interventi. È questa la direzione nella quale continueremo a lavorare”. Lo dichiara Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Ambiente della Camera, in merito all’approvazione a Montecitorio del Decreto Ambiente, di cui è stato relatore.