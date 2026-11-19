NewTuscia – VITERBO – Circhi senza animali, Viterbo sollecita il Governo ad attuare la legge delega e ribadisce il proprio impegno per la tutela del benessere animale. Questo in sintesi quanto richiesto dalla giunta comunale con l’atto di indirizzo approvato questa mattina per sostenere il graduale superamento dell’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi e sollecitare il Governo a dare piena attuazione alla legge delega n. 106/2022. Una posizione in linea con l’impegno che l’amministrazione comunale porta avanti da tempo, a favore di un modello di spettacolo circense fondato sul talento umano e rispettoso del benessere animale.

“Quella contro l’utilizzo degli animali nei circhi è una battaglia che portiamo avanti da sempre – dichiara la sindaca Chiara Frontini –. Sappiamo che gli enti locali non dispongono di strumenti autonomi per vietare queste pratiche, ma abbiamo il dovere di contribuire a sviluppare una sempre maggiore sensibilità civica e di mettere in campo tutte le iniziative possibili per promuovere il rispetto degli animali. Allo stesso tempo, è necessario continuare a sollecitare i rappresentanti governativi affinché diano finalmente attuazione alla legge delega emanando quanto prima il decreto legislativo, trasformando un impegno già assunto in un provvedimento concreto”.

“L’utilizzo degli animali nei circhi è una pratica obsoleta e incompatibile con una cultura realmente attenta al loro benessere – aggiunge l’assessora al benessere animale Elena Angiani –. Pensare che questi animali trascorrano la propria vita in condizioni di cattività e in contesti lontani dalle loro esigenze naturali è motivo di grande preoccupazione. Nonostante gli impegni assunti a livello nazionale, l’attuazione della legge continua a essere rinviata. È importante che le istituzioni mantengano alta l’attenzione e contribuiscano a promuovere un cambiamento culturale che metta al centro la dignità e il rispetto di ogni essere senziente”

“Sono molto soddisfatto che la giunta abbia assunto una posizione chiara su questo tema – afferma il consigliere comunale con delega al benessere animale Francesco Buzzi –. Le istituzioni hanno la possibilità e la responsabilità di contribuire al superamento di spettacoli fondati sull’utilizzo degli animali. È importante che le amministrazioni locali, insieme alle associazioni animaliste e alla cittadinanza, continuino a far sentire la propria voce affinché il Governo dia seguito agli impegni assunti e approvi il decreto legislativo necessario per l’attuazione definitiva. Gli animali non sono strumenti di intrattenimento: il rispetto della loro dignità deve essere un principio irrinunciabile”.

Con questo atto il Comune di Viterbo intende rafforzare il proprio impegno istituzionale verso una battaglia di civiltà e rispetto e contribuire al percorso nazionale verso il superamento dell’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi.