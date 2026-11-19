NewTuscia – VITERBO – Assistiamo all’ennesimo sperpero di fondi pubblici di chi, in mancanza di una strategia vera di rilancio del centro storico, pensa di cavarsela con un’altra “festicciola” organizzata in centro a uso e consumo di pochi. Mi riferisco all’iniziativa “Cartoline da San Pellegrino in Fiore”, l’ultima trovata della sindaca che costerà ai viterbesi ben 30 mila euro per addobbare la fontana di Piazza delle Erbe come fosse San Pellegrino in Fiore. È il caso di dire altri “Soldi buttati al vento” come, del resto, la fine che stanno facendo le povere piante che stazionano al centro della piazza dal 17 novembre dilaniate dal meteo. Ma tanto che importa, il Comune potrà rimpiazzarne con delle nuove. Pagano i viterbesi. Per avere più soldi da spendere in questi mesi di campagna elettorale, la sindaca ha pure rinegoziato i debiti del Comune, spostando il carico sui sindaci che verranno dopo di lei, allungando, così, la vita del debito e il costo degli interessi. Un modo di fare che non ci sorprende, del resto Frontini lo ricorda spesso: “È Viterbo, ciò che conta, sempre”, infatti, a contare le spese folli e insensate di questa amministrazione, sono proprio i viterbesi. Ci auguriamo, almeno, che delle affettuose “cartoline” spendaccione che sta “inviando” così assiduamente e costantemente solo a piazza delle Erbe con i soldi di tutti i contribuenti, ne arrivi qualcuna pure a piazza della Rocca, ad esempio, oppure dovremo pensare che la sindaca stia riservando calorose attenzioni solo laddove pensa di raccogliere qualche consenso?

Andrea Micci

Consigliere comunale Lega