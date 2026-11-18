Le analisi sulla rete idrica confermano valori entro i limiti previsti dalla normativa. Revocata l’ordinanza di non potabilità
Il Comune, con Ordinanza n. 652/2026, ha revocato l’Ordinanza n. 51 del 21 novembre 2025, adottata a seguito della presenza di arsenico oltre i limiti previsti per l’acqua destinata al consumo umano.
Il provvedimento chiude una situazione che si protraeva da quasi un anno e arriva dopo gli ultimi controlli effettuati sulla rete idrica del centro abitato.
Le analisi sui campioni prelevati il 17 novembre 2026 in tre diversi punti della rete hanno infatti rilevato valori del parametro arsenico tutti inferiori al limite di 10 µg/l previsto dal D.Lgs. 18/2023.
Nel dettaglio, è stato registrato un valore di 7,3 µg/l alla fontanella pubblica del Cimitero, 7,3 µg/l in via Cavour e 7,1 µg/l in via XIII Settembre.
I risultati arrivano a valle del completamento dei lavori di installazione e di avviamento di uno specifico impianto di trattamento dell’arsenico installato nei pressi del pozzo Lucchetti, in grado di trattare 5 litri d’acqua al secondo.
L’intervento è stato realizzato con auto finanziamento di Talete al fine di riportare stabilmente il parametro entro i valori indicati dalla normativa.
Sulla base dei referti analitici è stato quindi espresso dalla ASL parere favorevole all’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano, con la prescrizione di continuare a garantire la conformità dell’acqua a tutti i parametri previsti dalla normativa e di proseguire le verifiche interne e le attività di manutenzione dell’impianto.
Talete proseguirà le attività di controllo sulla rete e sull’impianto e il monitoraggio della qualità dell’acqua distribuita, con particolare attenzione al parametro arsenico.