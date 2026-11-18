NewTuscia – ROMA – Sequestro amministrativo di valuta all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dove i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno individuato un cittadino giordano in possesso di un ingente quantitativo di valuta.

Nel corso dei controlli doganali sulla circolazione transfrontaliera dei capitali, il passeggero, proveniente da Nizza (Francia) e in procinto di imbarcarsi su un volo diretto ad Amman (Giordania), è stato fermato dai finanzieri del Gruppo di Fiumicino e dal personale dell’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’interno del bagaglio a mano è stata rinvenuta, suddivisa in diversi mazzetti occultati tra gli effetti personali, una somma in denaro contante pari a 93.000 euro e 39.900 dollari statunitensi, per un controvalore

complessivo di circa 127.000 euro.

L’intera somma contante, risultata ampiamente superiore alla soglia di 10.000 euro consentita dalla normativa vigente senza obbligo di dichiarazione, era destinata a essere esportata al di fuori del territorio dello Stato Italiano e dell’Unione Europea in assenza delle prescritte comunicazioni alle autorità competenti. In relazione all’omessa dichiarazione valutaria, i funzionari ADM unitamente ai militari operanti hanno proceduto, in applicazione del Decreto Legislativo n. 195/2008, al sequestro amministrativo del 100% della quota eccedente il

limite consentito, per un importo pari a 117.000 euro.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli scali aeroportuali e portuali della Capitale. La vigilanza transfrontaliera sui flussi valutari costituisce un presidio fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio, reimpiego di capitali di provenienza illecita e finanziamento del terrorismo, condotte che generano un significativo danno erariale e macroeconomico. L’esportazione o l’importazione illegale di denaro contante alimenta l’economia sommersa, agevolando l’occultamento di proventi derivanti da frodi fiscali o altre attività criminali.

Tale sottrazione di capitali tracciabili dal circuito economico nazionale determina una contrazione delle basi imponibili e una conseguente perdita di gettito fiscale per il bilancio dello Stato, riducendo le risorse finanziarie pubbliche storicamente destinate all’erogazione di servizi pubblici essenziali, quali la sanità, l’istruzione, le infrastrutture e il welfare. Al contempo, l’immissione di liquidità non tracciata all’estero o il suo reinserimento speculativo nel mercato alterano la libera concorrenza e la stabilità dei mercati finanziari, a svantaggio degli operatori economici e dei cittadini che operano nel pieno rispetto delle regole di trasparenza valutaria.