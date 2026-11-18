NewTuscia – ROMA – “Da oggi tutti i portalettere sono ufficialmente classificati come lavoratori esposti al sole e non più all’ombra. È una conquista fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, frutto diretto della denuncia formale che abbiamo presentato lo scorso 13 agosto ai servizi ispettivi della Asl Roma 2 e delle prescrizioni obbligatorie inviate all’azienda, grazie alle quali cambia finalmente il Documento di valutazione dei rischi di Poste Italiane. Con la nostra determinazione come Cgil e Slc Cgil di Roma e del Lazio abbiamo smontato la narrazione aziendale, dimostrando l’inadeguatezza della vecchia valutazione che ignorava la reale esposizione di chi opera su strada, a piedi o sui motomezzi”. Lo dichiarano in una nota la Cgil di Roma e del Lazio e la Slc Cgil Roma Lazio.

“Superare una classificazione assurda che negava l’evidenza di chi lavora ogni giorno sotto il sole significa far scattare tutele concrete e immediate in caso di ondate di calore: pause più frequenti già ai primi livelli di allerta e l’interdizione dal recapito nei momenti di rischio per le lavoratrici e i lavoratori ipersuscettibili e per gli over 65, fino all’estensione agli over 60 nelle giornate più critiche. A questo si aggiunge l’impegno per nuove dotazioni e un vestiario finalmente adeguato alle alte temperature, compresi i pantaloncini corti”.

“La nostra azione non si ferma qui. A gennaio torneremo al tavolo per ottenere la piena equiparazione anche per i corrieri — che ad oggi restano ancora inquadrati come lavoratori all’ombra — e per affrontare le altre questioni aperte a partire dagli uffici monoperatori e dalla climatizzazione delle sedi. Questa vittoria dimostra che non arretrare mai sul terreno della sicurezza, inchiodando l’azienda alle proprie responsabilità attraverso il ricorso agli organi ispettivi, produce risultati concreti per chi lavora”. Concludono Cgil Roma Lazio e Slc Cgil Roma Lazio.