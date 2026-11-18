NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una lettera indirizzata al sindaco e sottoscritta da operatori fieristici solleva questioni che non possono essere liquidate con il silenzio. I firmatari raccontano difficoltà e fatti che chiamano in causa i rapporti con l’amministrazione comunale e, in particolare, il coinvolgimento dell’assessore De Iulis, titolare delle deleghe al bilancio e ai tributi.

La prima domanda è semplice e urgente: il sindaco ha ricevuto questa lettera? Se sì, quando? E quali iniziative ha assunto, o intende assumere, per verificare quanto viene riferito? Se non ha ancora fatto nulla, spieghi perché. Se invece la lettera non gli è mai stata recapitata, chiarisca come intenda accertare i fatti e tutelare la trasparenza dell’azione amministrativa.

La vicenda è delicata anche perché, per quanto ci risulta, De Iulis è un assessore e non un dipendente comunale né un agente contabile. È quindi necessario chiarire con precisione quale fosse il suo ruolo, a che titolo siano stati eventualmente richiesti o raccolti soldi dagli operatori, a chi siano stati consegnati e con quali modalità siano stati registrati e rendicontati. Non anticipiamo giudizi: chiediamo risposte puntuali e documentate.

Abbiamo già depositato un’apposita interpellanza e un accesso agli atti. Chiederemo di conoscere ogni documento utile a ricostruire la vicenda: comunicazioni, disposizioni, eventuali autorizzazioni, ricevute, registrazioni contabili e ogni altro atto relativo ai rapporti con i fieristi. L’amministrazione dovrà rispondere nelle sedi istituzionali e rendere conto ai cittadini.

Ai fieristi va la mia piena vicinanza. Ho letto le loro parole e la richiesta di essere ascoltati e aiutati: sappiano che in me troveranno sempre una persona disponibile a dare loro ascolto e a sostenere, nelle sedi opportune, le loro ragioni. Il loro lavoro e le loro esigenze meritano attenzione, rispetto e risposte concrete, non promesse o silenzi.

Il sindaco, che ha fatto della moralità uno dei propri cavalli di battaglia, non può invocare quei principi soltanto quando gli conviene. Proprio per questo, davanti a una lettera che pone interrogativi così seri, deve chiarire che cosa sapeva, che cosa ha verificato e che cosa farà adesso. Chi richiama continuamente gli altri alla rettitudine deve essere il primo a pretendere chiarezza e coerenza anche da chi fa parte della propria amministrazione.

Non bastano slogan né lezioni di moralità. Servono trasparenza, atti e risposte puntuali. Su questa vicenda non accetteremo né silenzi né tentativi di minimizzazione.