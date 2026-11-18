NewTuscia – ORTE – A seguire la richiesta che abbiamo appena inoltrato all’assessorato ai trasporti della Regione Lazio circa il prossimo cambio orario

Fabrizio Ghera

A breve avverrà il solito cambio annuale dell’orario dei treni. I pendolari attendono con apprensione tale data, poiché anche il posticipo/anticipo dei treni di interesse di pochi minuti può sconvolgere la programmazione della propria vita.

Chiediamo di sapere quindi, prima dell’ufficializzazione, tale nuovo orario, riferito a tutti i treni che collegano Orte con Roma e viceversa, indipendentemente dalla Regione finanziatrice.

Evidenziamo che dagli orari in aggiornamento sul sito Trenitalia abbiamo constatato in generale un aumento dei tempi di percorrenza nella tratta Orte-Roma Termini e viceversa (45-50 minuti, tempi che si registravano negli anni ‘80) e ciò nonostante i nuovi treni che viaggiano a 200km/h e che avrebbero dovuto ridurre i tempi rispetto a quelli programmati fino agli anni scorsi (40-45 minuti). Chiediamo rassicurazione in merito.

Auspichiamo che l’offerta attuale venga implementata. I treni sono sempre più pieni (nonostante il nuovo materiale rotabile con più capienza – vedi il 4514) e, per i turnisti, segnaliamo nuovamente il buco di oltre 2 ore la mattina nei collegamenti per Roma. A ridosso di tale fascia c’è poi il treno regionale 4153 da Ancona sempre strapieno. Spesso deve intervenire la Polfer per ragioni di sicurezza. Questo da gennaio 2025 raccoglie a Orte i viaggiatori provenienti da Firenze (regionale 4101) che termina qui la propria corsa. In passato questo treno proseguiva verso Roma.

Torniamo a chiedere con forza che il treno per Viterbo del pomeriggio (regionale 4530 in partenza da Roma Termini alle 17:27) torni in DD. Da quando viaggia nel tratto Roma-Orte in linea lenta impiega 35 minuti in più e per tale motivo è quasi vuoto. I pendolari su Roma si muovono tra Viterbo e Orte in macchina, per prendere il treno a Orte e da Orte, la sera, arrivare a casa oltre mezz’ora prima. Tale misura consentirebbe di alleggerire il Foligno (Regionale 4514) ed il Firenze (Regionale 4106) del pomeriggio a periodi strapieni.

Non abbiamo mai avuto risposta circa la fattibilità della proposta di anticipare la partenza dello stesso di circa 15-20 minuti.

Recentemente abbiamo saputo dell’interrogazione dell’on. Ascani alla quale ha fornito risposte preoccupanti il sottosegretario Ferrante.

Il prossimo anno sono previsti nuovi lavori straordinari sulla linea direttissima Firenze-Roma.

Chiediamo di sapere l’impatto che questi avranno in termini di variazioni agli orari, soppressioni, dirottamenti sistematici in linea lenta.

In ultimo torniamo ad evidenziare la necessità di un tavolo di coordinamento tra regioni (Lazio, Umbria, Toscana, Marche) che parli con una sola voce verso Trenitalia/RFI e MIT.

Ognuna, per quanto di propria pertinenza, monitori i propri treni, inserendo nei contratti di servizio penali legate anche a ritardi nelle inter tratte. Un esempio, se il treno da Roma per Firenze arriva con 10 minuti di ritardo, chiediamo di prevedere penali che considerino anche i ritardi maturati nella prima tratta (Roma-Orte). Ciò a salvaguardia del servizio complessivamente fornito ai viaggiatori, indipendentemente dalla regione finanziatrice il treno.

Cordiali saluti

Comitato Pendolari Orte

Comitato Pendolari Teverina