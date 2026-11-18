In scena “Due come noi. Ombre note e ricordi di Vanoni e Califano”

NewTuscia – VEJANO – La grande musica d’autore e il teatro si incontrano sul palcoscenico del Vejamo Festival: domenica 22 novembre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale) accoglie Due come noi – Ombre note e ricordi di Vanoni e Califano. Lo spettacolo nasce da un’idea di Annamaria Iacopini e porta la firma alla regia di Sebastiano Colla (aiuto regia di Elena Tomei)

Lo spettacolo: una sera a casa di Franco tra parole, whisky e grandi successi

Il progetto teatrale nasce dall’esigenza di raccontare una storia vera di vita vissuta attraverso parole e musica, rendendo omaggio a due icone assolute della canzone italiana: Ornella Vanoni e Franco Califano. Due artisti che, con la loro musica e le loro esistenze intense, hanno lasciato un segno indelebile che non segue le mode o le stagioni, ma gli stati d’animo.

La vicenda immagina un incontro intimo a casa di Franco, nel giorno in cui Ornella va a scrivere con lui una canzone. Fuori piove e, tra un bicchiere di whisky e qualche sigaretta, affiorano ricordi, aneddoti e ombre, lasciando correre la fantasia su come possa essersi svolto quel pomeriggio. In uno spazio atemporale in cui presente, passato e futuro si mescolano, i due protagonisti si raccontano con toni confidenziali fin dai loro esordi.

Pensato come un racconto a quattro voci, lo spettacolo affianca alla recitazione di Annamaria Iacopini e Sebastiano Colla le esecuzioni musicali dal vivo di Paolo Anastasi (voce e chitarra) e Costanza Noci (voce), che interpretano i brani indimenticabili dei due artisti. Un tributo appassionato per far rivivere sul palco la veracità e l’arte di due giganti che hanno fatto sognare intere generazioni.

SCHEDA INFORMATIVA

Titolo: Due come noi – Ombre note e ricordi di Vanoni e Califano

Da un’idea di: Annamaria Iacopini

Regia: Sebastiano Colla

Aiuto regia: Elena Tomei

Con: Annamaria Iacopini, Sebastiano Colla

E con (musica dal vivo): Paolo Anastasi (voce e chitarra), Costanza Noci (voce)

Data: Domenica 22 novembre 2026

Orario: Ore 17.00

Luogo: Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano

Informazioni e prenotazioni: 333.8537695 – teatrovejano@gmail.com

Botteghino: Ritiro biglietti presso il botteghino del Teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00

Web: www.teatrovejano.it